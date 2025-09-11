快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠大火 柯志恩：兩機組停工配電大亂 執政黨要放下意識形態

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩指出，台電興達電廠兩部機組停工就造成整個配電大亂，執政黨應該放掉意識形態，針對對能源政策進行總檢討。記者徐白櫻／翻攝
國民黨立委柯志恩指出，台電興達電廠兩部機組停工就造成整個配電大亂，執政黨應該放掉意識形態，針對對能源政策進行總檢討。記者徐白櫻／翻攝

興達電廠燃氣機組爆炸大火導致台電供電吃緊，國民黨立委柯志恩質疑非核家園政策是能否足以撐起台灣產業發展。她表示，台電兩部機組停工，造成整個配電造成大亂，台電要好好交代未來的能源走向，執政黨也要放掉意識形態，好好地對我們的能源政策進行總檢討。

高雄興達電廠燃氣2號機組9日晚間發生爆炸起火，今年2月剛商轉的燃氣1號機組也配合停機安檢，台電另啟動大林燃氣5號機、興達燃煤4號機兩組備用機組。

立委柯志恩表示，興達電廠2號機組測試氣爆，連帶1號機也被要求勒令安檢，整個夜間備載容量降至3％，這是非常嚴重的事情，台電緊急啟動三組備用機組及發動核二、核三輕柴油機組及向企業買電，整個發電量才能維持平衡。

柯志恩說，只要兩個機組發生問題，整個台電用很多不同方法動起來 ，其實暴露了整個能源運用程度上面臨極度挑展，她一直強調，台灣AI等任何產業需要大量使用電，非核家園政策是否足以撐起台灣產業發展？現在來看，兩部機組停工就造成整個配電大亂，有關未來能源走向，台電要好好交代，執政黨也應該放掉所謂意識形態，好好地對能源政策進行總檢討。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

大樹統嶺山區爆濫墾偷倒廢棄物 柯志恩批市府消極「只會開罰」

興達電廠爆炸 柯志恩：曾文生第一時間未告知居民稱怕誤會

【重磅快評】大峽谷當前 邱議瑩好意思再提美濃媳婦？

周玉蔻預言柯文哲下一步選高雄市長 柯志恩這樣說

相關新聞

興達電廠大火 柯志恩：兩機組停工配電大亂 執政黨要放下意識形態

興達電廠燃氣機組爆炸大火導致台電供電吃緊，國民黨立委柯志恩質疑非核家園政策是能否足以撐起台灣產業發展。她表示，台電兩部機...

興達電廠起火用電拉警報 許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

高雄興達電廠新二號燃氣機組運轉階段爆炸，嚇壞周遭居民，讓全台供電拉警戒。立委許宇甄批評，台電急稱不影響供電，卻馬上動員退...

包圍興達發電廠抗議 居民痛罵：賴清德卓榮泰都在等領錢根本沒做事

高雄興達火力發電廠前天晚間因天然氣外洩發生閃燃氣爆，衝擊波震撼大岡山地區，尤其所在地永安首當其衝，其中距離最近的村莊烏林...

【重磅快評】興達電廠爆炸 反映的是能源政策的滿目瘡痍

就在國際半導體展開幕，我們自豪台灣是世界半導體中心，未來美好前景需要靠大量電力支持產業需求之際，高雄興達火力電廠在此時發...

興達電廠爆炸導致供電吃緊乃至分區限電？ 台電：是謠言

興達電廠爆炸，全台供電吃緊，更有媒體報導指全國電力進入供電緊戒不排除分區限電。台電澄清，只要大型機組發生突發事故，依例均...

興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

興達電廠前天晚間爆炸起火，讓能源政策再次受到質疑，民眾黨主席黃國昌要求台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，藍營立委也批能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。