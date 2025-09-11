興達電廠大火 柯志恩：兩機組停工配電大亂 執政黨要放下意識形態

興達電廠燃氣機組爆炸大火導致台電供電吃緊，國民黨立委柯志恩質疑非核家園政策是能否足以撐起台灣產業發展。她表示，台電兩部機組停工，造成整個配電造成大亂，台電要好好交代未來的能源走向，執政黨也要放掉意識形態，好好地對我們的能源政策進行總檢討。

高雄興達電廠燃氣2號機組9日晚間發生爆炸起火，今年2月剛商轉的燃氣1號機組也配合停機安檢，台電另啟動大林燃氣5號機、興達燃煤4號機兩組備用機組。

立委柯志恩表示，興達電廠2號機組測試氣爆，連帶1號機也被要求勒令安檢，整個夜間備載容量降至3％，這是非常嚴重的事情，台電緊急啟動三組備用機組及發動核二、核三輕柴油機組及向企業買電，整個發電量才能維持平衡。

柯志恩說，只要兩個機組發生問題，整個台電用很多不同方法動起來 ，其實暴露了整個能源運用程度上面臨極度挑展，她一直強調，台灣AI等任何產業需要大量使用電，非核家園政策是否足以撐起台灣產業發展？現在來看，兩部機組停工就造成整個配電大亂，有關未來能源走向，台電要好好交代，執政黨也應該放掉所謂意識形態，好好地對能源政策進行總檢討。