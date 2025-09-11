興達電廠起火用電拉警報 許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

高雄興達電廠新二號燃氣機組運轉階段爆炸，嚇壞周遭居民，讓全台供電拉警戒。立委許宇甄批評，台電急稱不影響供電，卻馬上動員退役機組、重啟核二、核三燃油備援機，前後矛盾，戳破民進黨長年吹噓的「不缺電」神話，顯示台灣能源結構的極端脆弱。

許宇甄指出，興達電廠爆炸不是單純工安事故，而是徹底的人禍，斥資數百億、肩負南部供電重任的新機組，為何商轉前就因天然氣洩漏而引爆？審計部早已指出興達燃氣更新計畫一再延宕，台電卻為兌現政治承諾急於上線，是否因此草率行事、犧牲安全？真正該查的是，政府高層是否為美化「能源轉型成績單」而向工程團隊施壓。

許宇甄指出，工商團體在2025年白皮書中警告，AI與半導體推升用電需求，政府必須重新檢討能源結構，將核能、燃氣、燃煤、再生能源納入整體規畫，才能兼顧供電穩定與產業競爭力。但民進黨依舊沉迷在「非核」意識形態，漠視專業建言，讓全民承擔大缺電風險。

許宇甄痛斥，興達電廠爆炸不是偶發事件，而是政策錯誤的必然結果，當供電要靠超載、柴油發電、緊急備援，甚至企業自救才能勉強撐過尖峰，顯然能源架構已經不起任何考驗，人民要的是安心用電，產業要的是穩定發展，而不是每天擔心下一次停電。

許宇甄直言，民進黨高舉「非核家園」旗幟，用恐嚇手法放大核能風險，卻將台灣能源押寶在天然氣與不穩定的風電和光電。現實卻證明燃氣發電同樣存在重大安全隱憂，許呼籲，成熟的能源政策應建立在「安全、穩定、價平」三大原則，政府若真心要做能源轉型，就該正視核能價值。

許宇甄強調，經濟部長龔明鑫與台電董事長曾文生的道歉蒼白無力，人民要的不是官樣文章，而是痛改前非的決心。興達爆炸是一場慘痛能源危機示警，也是重新檢討錯誤能源路線的契機。唯有停止謊言，務實面對缺電困境，把核能納回選項，台灣才可能走出危機。否則，這場爆炸不過是更大能源災難的序幕。