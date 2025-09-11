包圍興達發電廠抗議 居民痛罵：賴清德卓榮泰都在等領錢根本沒做事

高雄興達火力發電廠前天晚間因天然氣外洩發生閃燃氣爆，衝擊波震撼大岡山地區，尤其所在地永安首當其衝，其中距離最近的村莊烏林投，今天村民集結到電廠大門前抗議，提出4大訴求，更痛批至今政府及台電無人慰問，痛罵賴清德、卓榮泰「都在等領錢而已，有在顧百姓嗎」。

距離爆炸的興達電廠僅700公尺距離的烏林投社區，前晚爆炸後多戶民宅傳出玻璃破裂受損，村民驚惶一整晚，還有住在在地超過70年的阿婆，哭訴爆炸後嚇到至今都睡不好、提心吊膽，不少村民今天上午放下手邊務農工作，甚至戴著斗笠就來抗議。

烏林投自救會長黃福來表示，台電都在欺騙在地老實的居民，用甜言蜜語、回饋金不斷騙在地里民電廠很安全，結果前晚卻爆炸，大家怕到心神未定，今天才會圍廠抗議要求電廠全面停工。

自救會提出4點訴求，一是因新建電廠安全承諾跳票，要求興達電廠給予安全承諾並解釋；二是新建當中的電廠工程要全面停工；三是電廠爆炸造成居民生命財產安全不保，台電應出面給予合理補償；四是要求興達發電廠廠長洪貴忠，以及台電南部施工處長黃啟祥、副處長陳政男要下台負責。

陳政男今天上午代表台電出門接居民抗議書並向抗議居民說明，強調台電董事長曾文生昨天已承諾，台電會負起責任，並盡快復原、查明事故發生原因，給大眾一個交代。

「你們有天良嗎！有去我們那關心一下我們死了沒有嗎」烏林投居民當面吐槽陳政男，不滿難道生活在電廠周邊的百姓就該活在「驚驚惶惶」的日子中。居民也痛罵台電及曾文生，對外召開記者會說得好聽、會負責，卻從事發至今都沒有到周邊慰問居民。