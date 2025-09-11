快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

包圍興達發電廠抗議 居民痛罵：賴清德卓榮泰都在等領錢根本沒做事

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄永安區烏林投村民今天上午到興達發電廠前圍廠抗議，要求廠長、施工處長等人下台。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄永安區烏林投村民今天上午到興達發電廠前圍廠抗議，要求廠長、施工處長等人下台。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄興達火力發電廠前天晚間因天然氣外洩發生閃燃氣爆，衝擊波震撼大岡山地區，尤其所在地永安首當其衝，其中距離最近的村莊烏林投，今天村民集結到電廠大門前抗議，提出4大訴求，更痛批至今政府及台電無人慰問，痛罵賴清德、卓榮泰「都在等領錢而已，有在顧百姓嗎」。

距離爆炸的興達電廠僅700公尺距離的烏林投社區，前晚爆炸後多戶民宅傳出玻璃破裂受損，村民驚惶一整晚，還有住在在地超過70年的阿婆，哭訴爆炸後嚇到至今都睡不好、提心吊膽，不少村民今天上午放下手邊務農工作，甚至戴著斗笠就來抗議。

烏林投自救會長黃福來表示，台電都在欺騙在地老實的居民，用甜言蜜語、回饋金不斷騙在地里民電廠很安全，結果前晚卻爆炸，大家怕到心神未定，今天才會圍廠抗議要求電廠全面停工。

自救會提出4點訴求，一是因新建電廠安全承諾跳票，要求興達電廠給予安全承諾並解釋；二是新建當中的電廠工程要全面停工；三是電廠爆炸造成居民生命財產安全不保，台電應出面給予合理補償；四是要求興達發電廠廠長洪貴忠，以及台電南部施工處長黃啟祥、副處長陳政男要下台負責。

陳政男今天上午代表台電出門接居民抗議書並向抗議居民說明，強調台電董事長曾文生昨天已承諾，台電會負起責任，並盡快復原、查明事故發生原因，給大眾一個交代。

「你們有天良嗎！有去我們那關心一下我們死了沒有嗎」烏林投居民當面吐槽陳政男，不滿難道生活在電廠周邊的百姓就該活在「驚驚惶惶」的日子中。居民也痛罵台電及曾文生，對外召開記者會說得好聽、會負責，卻從事發至今都沒有到周邊慰問居民。

更有居民氣憤在興達電廠前飆罵「現在的政府做得亂七八糟，自從賴清德執政後，這些政府官員都是等著領錢而已」不滿電廠爆炸後無人關心周邊受災的居民，要求政府及興達電廠如果沒辦法顧周邊老百姓的生命安全，就乾脆把電廠關起來，怒斥「賴清德跟卓榮泰都在等領錢而已根本沒在做事，有在顧百姓嗎？我們居民要等死嗎，這邊我們要怎麼住下去」。

台電南部施工處副處長陳政男出面接抗議信，承諾台電會負起責任。記者巫鴻瑋／翻攝
台電南部施工處副處長陳政男出面接抗議信，承諾台電會負起責任。記者巫鴻瑋／翻攝
住在當地的阿婆回憶爆炸當晚仍感到餘悸猶存。記者巫鴻瑋／翻攝
住在當地的阿婆回憶爆炸當晚仍感到餘悸猶存。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

賴清德出席全國義民祭 強調民進黨以行動重視客家鄉親

賴清德指藍白強推財劃法才出錯 新北市府：先公布公式才能討論

影／出席義民祭談財劃法修法 賴清德：屠刀不在民進黨手上

賴清德稱「屠刀不在民進黨手上」 北市府反擊：地方政府被凌遲

相關新聞

興達電廠爆炸導致供電吃緊乃至分區限電？ 台電：是謠言

興達電廠爆炸，全台供電吃緊，更有媒體報導指全國電力進入供電緊戒不排除分區限電。台電澄清，只要大型機組發生突發事故，依例均...

包圍興達發電廠抗議 居民痛罵：賴清德卓榮泰都在等領錢根本沒做事

高雄興達火力發電廠前天晚間因天然氣外洩發生閃燃氣爆，衝擊波震撼大岡山地區，尤其所在地永安首當其衝，其中距離最近的村莊烏林...

【重磅快評】興達電廠爆炸 反映的是能源政策的滿目瘡痍

就在國際半導體展開幕，我們自豪台灣是世界半導體中心，未來美好前景需要靠大量電力支持產業需求之際，高雄興達火力電廠在此時發...

興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

興達電廠前天晚間爆炸起火，讓能源政策再次受到質疑，民眾黨主席黃國昌要求台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，藍營立委也批能源...

一把火燒出供電吃緊 圖解興達電廠歷代12機組關係

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器的下游管線「法蘭」洩漏天然氣，導致爆炸起火，洩漏原因仍待調查。

興達電廠爆炸 用電拉警報 除役大林備用機上線

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新二｜二號氣渦輪機天然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。