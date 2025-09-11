【重磅快評】興達電廠爆炸 反映的是能源政策的滿目瘡痍

就在國際半導體展開幕，我們自豪台灣是世界半導體中心，未來美好前景需要靠大量電力支持產業需求之際，高雄興達火力電廠在此時發生爆炸。雖然官方強調並未影響短期供電，卻足以反映電力的左支右絀，及能源政策早已滿目瘡痍。

興達爆炸的初步調查結果顯示，肇因是天然氣加熱器下游管線法蘭接頭外洩，瞬間達燃點而釀禍。這聽來是技術細節，但問題的癥結不止於此。電廠周邊居民最在意的是，監測通報機制為何失靈？從警報響起到爆炸發生的8分鐘，台電到底做了什麼？居民又該如何獲得即時資訊，逃過災禍？在這8分鐘的空窗裡，暴露的不是單一事故，而是制度性的斷裂。

在「非核家園」的號角聲下，核能逐步退場；燃煤讓人民「用肺發電」而不得不縮減。於是政府選擇「以氣代煤」，如今天然氣發電已占台灣電力結構的46.6%。然而，這看似清潔、靈活的選擇，卻潛藏三大風險。第一，進口依賴度過高。台灣沒有天然氣資源，九成以上能源全靠進口，任一國際供應鏈動盪，便會讓台灣陷入能源焦慮。第二，接收站面臨的社會抗爭。無論是藻礁議題，還是地方環保訴求，每一個天然氣接收站的推動都伴隨拉鋸，延宕供應布局。第三，則是爆炸風險。天然氣雖乾淨，卻極易燃，處理稍有不慎，便可能釀成如興達廠的災變。

上月公投中，核三重啟雖未通過，但贊成票數已非少數，反映人民用選票表達心聲，拜託政府別再只靠口號，正視能源的多元化與風險管理。問題在於，台灣正走向一條愈來愈艱險的能源之路。一方面要滿足半導體與高科技產業龐大的用電需求，另一方面又必須安撫居民對空污、對核安的擔憂。當政策長期陷於「不能燃煤、不能核能、天然氣又存疑」的矛盾裡，政府最後往往寄望於再生能源。然而，離岸風電進度屢屢延誤，太陽能板則受限於土地爭議與環保衝突。結果就是：用電需求節節高升，能源供給卻在理想與現實間拉扯，愈來愈不穩定。

興達的爆炸是偶發事故，卻也是警訊。它提醒我們，台灣需要的，不是單一口號下的單一解方，而是一套務實、透明、兼顧風險的能源戰略。否則風險永遠先由人民承擔，人民面對爆炸的驚慌、空污的侵襲、漲電價的壓力；產業則承受電力的不確定與競爭力的消耗。