快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

興達電廠爆炸導致供電吃緊乃至分區限電？ 台電：是謠言

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電興達電廠爆炸，測試中的新複循環二號機管路受損嚴重，空拍畫面清晰可見廠房鐵皮外掀，足見當時爆炸威力強大。記者劉學聖／攝影
台電興達電廠爆炸，測試中的新複循環二號機管路受損嚴重，空拍畫面清晰可見廠房鐵皮外掀，足見當時爆炸威力強大。記者劉學聖／攝影

興達電廠爆炸，全台供電吃緊，更有媒體報導指全國電力進入供電緊戒不排除分區限電。台電澄清，只要大型機組發生突發事故，依例均會發布電力系統緊戒運轉要求電廠提高警覺，與限電無關，分區限電是謠言。

台電表示，就連2016年供電最為吃緊的時刻，備轉容量率曾1.64%史上最低，都未曾宣布分區限電，目前興達新1號機雖配合停機安檢，台電透過各項電力供需工具調度運用，仍可維持夜尖峰6%以上，請民眾放心。

台電說明，2016年5月底備轉容量率一度降到1.64%，為歷史最低紀錄，當時台電亦未宣布分區限電，而是透過供電調度，維持穩定供電，而備轉容量就像是坐板凳待命的發電機組，當電力系統發生突發狀況時，可隨時調度上場支援，此時緊備機組就是重要的救援投手，增加系統運轉裕度。

至於警戒運轉，台電表示，每次全國性重大活動或大型機組發生突發事故均會發布，目的是要求電廠提高警覺，例如如高中或大學入學考試、選舉或罷免、世界性體育賽事或電力突發狀況等等，是為加強電力運維的標準程序，與限電無關。

台電也說，對於火災事故深表歉意，也會虛心積極檢討，但盼檢討能基於事實而非造謠，外界謠傳台電董事長曾文生說：「第一時間沒告知居民是因為怕誤會。」完全是虛構的，當晚並無此對話。

台電表示，記者詢問火災隔天早上的說明會上是否就能跟居民說明事故原因？董事長回覆，事故原因在詳細調查後一定會盡快說明，狀況不清楚就去講會造成誤解。董事長的回應並非指「火災第一時間不通報周邊居民」，而是指「事故原因無法在沒調查清楚前就馬上在說明會報告」，請各界勿再傳播謠言。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台電興達電廠記者會吃閉門羹？許智傑「被請出場」回應了

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

相關新聞

興達電廠爆炸導致供電吃緊乃至分區限電？ 台電：是謠言

興達電廠爆炸，全台供電吃緊，更有媒體報導指全國電力進入供電緊戒不排除分區限電。台電澄清，只要大型機組發生突發事故，依例均...

包圍興達發電廠抗議 居民痛罵：賴清德卓榮泰都在等領錢根本沒做事

高雄興達火力發電廠前天晚間因天然氣外洩發生閃燃氣爆，衝擊波震撼大岡山地區，尤其所在地永安首當其衝，其中距離最近的村莊烏林...

【重磅快評】興達電廠爆炸 反映的是能源政策的滿目瘡痍

就在國際半導體展開幕，我們自豪台灣是世界半導體中心，未來美好前景需要靠大量電力支持產業需求之際，高雄興達火力電廠在此時發...

興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

興達電廠前天晚間爆炸起火，讓能源政策再次受到質疑，民眾黨主席黃國昌要求台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，藍營立委也批能源...

一把火燒出供電吃緊 圖解興達電廠歷代12機組關係

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器的下游管線「法蘭」洩漏天然氣，導致爆炸起火，洩漏原因仍待調查。

興達電廠爆炸 用電拉警報 除役大林備用機上線

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新二｜二號氣渦輪機天然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。