快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，各縣市要用的電應自行負責，高雄市長期發電量餘裕最高，發電量高，相對對環境的衝擊也比較大，對高雄不公平。記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，各縣市要用的電應自行負責，高雄市長期發電量餘裕最高，發電量高，相對對環境的衝擊也比較大，對高雄不公平。記者宋原彰／攝影

興達電廠前天晚間爆炸起火，讓能源政策再次受到質疑，民眾黨主席黃國昌要求台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，藍營立委也批能源政策再度亮紅燈，高雄市議員國民黨團更怒批市府怠惰監督。高雄市長陳其邁今受訪回應，提升多元能源韌性很重要，「由煤轉氣」才能逐步減碳，並強調高雄電力持續送出外縣市，風險卻由在地承擔。

陳其邁表示，增加多元能源、提升能源韌性很重要，高雄過去以燃煤發電為主，高市府近年來不斷要求應「由煤轉氣」加速汽電共生脫媒，高雄市目前碳排量5千萬噸，希望逐步為此減碳，加速讓燃煤電廠轉為備載，在能源供應許可下，使燃煤廠加速除役。

「能源區域正義非常重要！」陳其邁表示，各縣市要用的電應自行負責，高雄市長期發電量餘裕最高，去年達490億度電，高雄只用了300億度，3成電力都是給其他縣市，發電量高，相對對環境的衝擊也比較大，對高雄不公平，他不僅呼籲中央要加速電力結構轉型，也要呼籲其他縣市負起責任，「不要都推給高雄，以興達電廠為例，就是一個額外風險，承受火災風險全是電廠周邊市民」。

高雄市議會國民黨團昨痛批中央能源政策倉促，市府怠惰監督，強調「高雄不是提款機，更不是實驗場」，籲中央與高市府徹底檢討能源政策，不能再讓高雄人成為錯誤能源政策的犧牲品。國民黨立委陳菁徽則轟，興達電廠爆炸，能源政策再度亮紅燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設。

國民黨團總召黃香菽引用審計部報告指出，興達電廠新二號機原訂明年三月底商轉，台電卻提前至今年底，是否為配合「非核家園」政策趕工，導致測試不穩釀成爆炸，必須查明。另居民反映爆炸前有氣體外洩，里長曾要求疏散，市府卻未採取行動，「證明市府對興達電廠毫無監督能力」。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

陳其邁：敬師禮金提高至1000元 感謝無私奉獻

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

相關新聞

興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

興達電廠前天晚間爆炸起火，讓能源政策再次受到質疑，民眾黨主席黃國昌要求台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，藍營立委也批能源...

一把火燒出供電吃緊 圖解興達電廠歷代12機組關係

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器的下游管線「法蘭」洩漏天然氣，導致爆炸起火，洩漏原因仍待調查。

興達電廠爆炸 用電拉警報 除役大林備用機上線

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新二｜二號氣渦輪機天然...

大燃氣時代警訊…台電都說不會爆炸 環團促重新評估四接

高雄興達火力發電廠前天晚間發生爆炸起火，環保團體表示，興達天然氣洩漏爆炸事件，是台灣大燃氣時代的一大工安警訊，燃氣設施也...

新聞眼／興達電廠爆炸 才是現在進行式

興達電廠發生爆炸意外，不但讓周邊居民人心惶惶，也讓國內供電陷入不可測的風險，更凸顯政府能源政策在重押天然氣、排除核能下的...

興達電廠爆炸 在野同批錯誤能源政策應調整

興達電廠九日晚間爆炸起火，也讓能源政策再次受到質疑。民眾黨主席黃國昌指出，民進黨錯誤能源政策應調整，八二三核三延役公投結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。