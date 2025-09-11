興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

興達電廠前天晚間爆炸起火，讓能源政策再次受到質疑，民眾黨主席黃國昌要求台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，藍營立委也批能源政策再度亮紅燈，高雄市議員國民黨團更怒批市府怠惰監督。高雄市長陳其邁今受訪回應，提升多元能源韌性很重要，「由煤轉氣」才能逐步減碳，並強調高雄電力持續送出外縣市，風險卻由在地承擔。

陳其邁表示，增加多元能源、提升能源韌性很重要，高雄過去以燃煤發電為主，高市府近年來不斷要求應「由煤轉氣」加速汽電共生脫媒，高雄市目前碳排量5千萬噸，希望逐步為此減碳，加速讓燃煤電廠轉為備載，在能源供應許可下，使燃煤廠加速除役。

「能源區域正義非常重要！」陳其邁表示，各縣市要用的電應自行負責，高雄市長期發電量餘裕最高，去年達490億度電，高雄只用了300億度，3成電力都是給其他縣市，發電量高，相對對環境的衝擊也比較大，對高雄不公平，他不僅呼籲中央要加速電力結構轉型，也要呼籲其他縣市負起責任，「不要都推給高雄，以興達電廠為例，就是一個額外風險，承受火災風險全是電廠周邊市民」。

高雄市議會國民黨團昨痛批中央能源政策倉促，市府怠惰監督，強調「高雄不是提款機，更不是實驗場」，籲中央與高市府徹底檢討能源政策，不能再讓高雄人成為錯誤能源政策的犧牲品。國民黨立委陳菁徽則轟，興達電廠爆炸，能源政策再度亮紅燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設。

國民黨團總召黃香菽引用審計部報告指出，興達電廠新二號機原訂明年三月底商轉，台電卻提前至今年底，是否為配合「非核家園」政策趕工，導致測試不穩釀成爆炸，必須查明。另居民反映爆炸前有氣體外洩，里長曾要求疏散，市府卻未採取行動，「證明市府對興達電廠毫無監督能力」。