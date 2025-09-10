大燃氣時代警訊…台電都說不會爆炸 環團促重新評估四接

高雄興達火力發電廠前天晚間發生爆炸起火，環保團體表示，興達天然氣洩漏爆炸事件，是台灣大燃氣時代的一大工安警訊，燃氣設施也非台電宣傳的那麼安全，應馬上停工總檢討。

台灣健康空氣行動聯盟表示，本次事件是台灣燃氣電力大規模擴張、我國進入大燃氣時代發生的第一起燃氣電廠爆炸公安事件。發現天然氣洩漏的第一時間，就必須緊急疏散民眾，顯見這次興達天然氣管線洩漏事件暴露台電末梢神經無感，應變遲鈍，並未優先體恤關注附近居民的健康風險。

台健空盟指出，我國去年以來北中南燃氣設施大擴張，基隆外木山行動小組反對第四天然氣接收站興建理由之一，就是其鄰近軍防要塞，一旦發生戰爭就可能成為攻擊目標的國防安全疑慮。去年光速通過環評的中火燃氣開發案，居民不滿中油已在當地蓋了六座儲氣槽，另有兩座興建中，未來還將有新的擴張規畫；中火二期燃氣開發又將增設四座天然氣儲槽，顯然無力抵擋大燃氣擴張的官方意志。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，本次爆炸暴露燃氣發電廠從規畫、施工到試運轉，整個環節中可能存在的系統性與管理面的缺陷，這把火更燒出了台電安全評估的漏洞，這場事故必須被視為對協和四接案的嚴厲警告，要求應重新評估協和四接的更新改建案。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，過去民間質疑協和四接的安全問題時，台電總以ＬＮＧ極低溫不會自燃或爆炸回應，但這次興達燃氣電廠全新的燃氣機組的爆炸事故證明，燃氣設施確有爆炸風險，並非台電宣傳的那麼安全。