新聞眼／興達電廠爆炸 才是現在進行式

興達電廠發生爆炸意外，不但讓周邊居民人心惶惶，也讓國內供電陷入不可測的風險，更凸顯政府能源政策在重押天然氣、排除核能下的必然。反核方不斷強調核能疑慮、潛在的核安風險，現實狀況卻是天然氣發電機組不斷出包，對生命安全、供電穩定的威脅是「現在進行式」。

上月剛結束的核三重啟公投中，民眾已經用選票表達接受核能的態度，但在說明會上，反核方的論點不斷強調核安問題，從核電廠的抗震程度、到可能成為戰爭攻擊目標，以最極端但假定會發生的例子來恐嚇人民，就是為了撐住非核家園的神主牌不倒。

強調核能有安全疑慮，背後意思自然是火力發電、再生能源更安全，但現實的狀況是，在地震、戰爭皆未發生的現在，台灣的數次大跳電，出包的都是政府仰賴的火力發電，政府是否想過被自己說的話打腫了臉？

核能除役後電力本就已經捉襟見肘，而爆炸的興達新二號機雖仍未商轉，但緊鄰已上線的新一號機卻也受牽連停轉，更讓台電供電雪上加霜，動用了所有緊急備用手段，就是要讓供電維持在不缺電的假象，更凸顯能源安全的脆弱。

工商業界已經多次呼籲，台灣需要更多元的能源選項，更要低碳、健康的發電方式，政府寄予厚望的火力發電，卻以空汙的形式持續對民眾健康造成威脅，此次興達新二號機的爆炸意外，原因雖然仍待釐清，但可以肯定的是絕對與地震或戰爭無關，而核能、火力發電誰更安全，人民心中自有答案。

興達電廠這次爆炸，儘管經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生行禮如儀的道歉善後，但對當地居民和全台民眾而言，要的不是道歉，而是政府何時願意真正面對錯誤能源政策帶來的問題，改弦易轍提出符合科學、理性、務實的能源政策，這會比再多的道歉讓民眾更有感。