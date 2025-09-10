聽新聞
興達電廠爆炸 在野同批錯誤能源政策應調整

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰郭韋綺巫鴻瑋王昭月／連線報導

興達電廠九日晚間爆炸起火，也讓能源政策再次受到質疑。民眾黨主席黃國昌指出，民進黨錯誤能源政策應調整，八二三核三延役公投結果，已清楚告訴民進黨與賴總統多數民意的選擇，台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題。

民眾黨立委張啟楷也強調，再加上今年七月高雄小港發生台泥三元能源鋰電池廠大火，顯示民進黨主政下，輕忽天然氣發電、儲能設施周遭住民安全，更遑論還有四接、五接、六接及七接等更多天然氣接收站、貯存槽，民進黨政府再不全面總檢討、改善錯誤能源政策，勢必有更多居民站出來反彈。

國民黨立委陳菁徽則轟，興達電廠爆炸，能源政策再度亮紅燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設，以及合理正常的能源配比；她再次呼籲執政黨將安全、韌性與誠信，重新放回能源政策的核心，讓居民不再承受驚慌與不安，更不必讓孩子再次喊出「不要住在這裡了」如此令人心碎的話。

高雄市議會國民黨團昨痛批中央能源政策倉促，市府怠惰監督，強調「高雄不是提款機，更不是實驗場」，籲中央與高市府徹底檢討能源政策，不能再讓高雄人成為錯誤能源政策的犧牲品。

國民黨團總召黃香菽引用審計部報告指出，興達電廠新二號機原訂明年三月底商轉，台電卻提前至今年底，是否為配合「非核家園」政策趕工，導致測試不穩釀成爆炸，必須查明。另居民反映爆炸前有氣體外洩，里長曾要求疏散，市府卻未採取行動，「證明市府對興達電廠毫無監督能力」。

民進黨團指爆炸意外是一記警鐘，攸關能源政策成敗，更牽動市民的日常生活與信任，台電後續若再發生類似事件，將重創政府推動能源轉型的正當性。

