經長保證不缺電？全台供電吃緊 台電手段齊出

經濟部長龔明鑫昨雖為興達爆炸致歉，但對外表示不影響供電，為了維持備轉容量百分之六以上，台電昨天所有的緊急備援機組全上陣，且在爆炸發生後發出「電力系統警戒運轉通報表」，原本警戒時間由昨天凌晨一時至深夜十一時，昨晚又延長至十三日零時，顯然用電持續吃緊。

在興達電廠爆炸案後，台電緊急關閉了發電量一千三百MW、發電約占全台百分之三的興達新一號機。龔明鑫要求台電的備轉容量率要維持在百分之六以上，而台電也預估昨日尖峰備轉容量可維持百分之十以上、夜尖峰備轉容量約百分之六。不過，為了維持備轉容量率，台電只能手段齊出。

台電讓緊備機組大林五號燃氣機組、興達四號機併聯發電，興達二號機待命，甚至連核二、核三廠的輕油發電機也已經緊急上線供電，就是要拉高備轉容量。

經濟部表示，台電發布全部機組警戒的發布通報，是重要事件或防災意外發生時的標準程序，過去全國大考也發布過。

高雄市議員邱于軒質疑官方說法前後矛盾，「若真的不影響供電，為何還要動用除役機組？」邱于軒說，興達電廠為南部重要電力樞紐，此次爆炸的新二號燃氣新機，原規畫年底前完成測試商轉，主力供應南科等用電大戶。

邱強調，事故導致新機組停擺，勢必影響調度，政府一邊說沒問題，一邊卻又用除役機組救援發電，更加凸顯能源政策漏洞。

對於興達燃氣機組是否延至明年才能正式上線的疑慮，龔明鑫指出，初步判斷機組受損情況並不嚴重。他說，考量到用電高峰期在七、八月，將督促台電盡速排除安全疑慮，加快恢復測試和併聯作業。

而審計部去年決算審核報告也指出，興達電廠燃氣機組更新改建計畫執行進度落後，全數機組商轉期程均展延一年餘以上，恐影響電力調度。