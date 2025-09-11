聽新聞
興達電廠爆炸 用電拉警報 除役大林備用機上線

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰林海／連線報導
台電興達電廠前晚爆炸，測試中的新複循環二號機管路受損嚴重，空拍畫面清晰可見廠房鐵皮外掀，足見當時爆炸威力強大。記者劉學聖／攝影
台電興達電廠前晚爆炸，測試中的新複循環二號機管路受損嚴重，空拍畫面清晰可見廠房鐵皮外掀，足見當時爆炸威力強大。記者劉學聖／攝影

高雄興達火力發電廠前晚爆炸起火，造成地方恐慌及安全疑慮，台電董事長曾文生昨證實是新建燃氣複循環機組新二｜二號氣渦輪機天然氣加熱器的下游管線「法蘭」洩漏天然氣，導致爆炸起火，洩漏原因仍待調查。

而發電占比約全台百分之三的興達新一號機，由於緊鄰發生爆炸的新二號機，隨即暫停運轉。經濟部長龔明鑫與台電雖然強調對穩定供電影響不大，但據了解，少了興達新一號機讓台電如臨大敵，隨即也發出實際或預估系統供電餘裕在百分之六以下才會發出的「電力系統警戒運轉通報表」。台電為了拉高備轉容量，包括已除役的大林電廠五號機緊急備用機組昨天全部上線，甚至連核二、核三的輕油機組也啟用，好供應全台電力。

台電董事長曾文生昨天出面說明事故發生原因，研判是管線法蘭墊片洩漏，導致天然氣外洩引發爆炸。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生昨天出面說明事故發生原因，研判是管線法蘭墊片洩漏，導致天然氣外洩引發爆炸。記者劉學聖／攝影

曾文生說明初查結果

興達電廠爆炸起火，大量火光及強烈震波，造成周邊民宅受損，居民飽受驚嚇，電廠廠長洪貴忠和台電南部施工處長黃啟祥昨舉行說明會鞠躬道歉，下午曾文生也趕赴說明初查結果。

曾文生說，火警初步調查是氣渦輪機的天然氣加熱器首次測試輸送天然氣，必須加熱到攝氏一三五度，但前晚七時五十七分偵測到天然氣洩漏，現場人員也有聽到洩漏聲，兩分鐘後即下令關機，並疏散人員，八時五分便起火燃燒，燃燒速度非常快。

加熱器管線漏氣釀災

曾文生指出，現勘洩漏點初判為新建的二｜二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭（flange），有明顯燃燒痕跡。法蘭是連結兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片確保密封，將檢視洩漏原因，並全面巡檢管線及法蘭等零件，重新檢視緊急應變作為及通報機制。

出事機組測試未供電

曾文生指出，新二號機目前測試中，並未納入供電系統，但新一號機今年六月就已接受調度納入供電系統，為安全起見，新一號機也配合天然氣管路安全檢查而停機。台電估計昨天尖峰備轉容量可維持百分之十以上、夜尖峰備轉容量約百分之六，為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，啟動緊急備用機組大林五號燃氣機組、興達四號機併聯發電，興達二號機待命。

傳出這起事故疑因趕工造成，曾文生解釋並沒有趕工；是否影響南部科學園區供電？曾說，南科供電另有規畫，若南科再擴張，台電就必須規畫其他電力來源。

民眾黨主席黃國昌昨表示，民進黨錯誤能源政策應調整。國民黨立委林沛祥也轟執政黨，別因錯誤能源政策，急就章、急用電，讓民眾生命財產受損失。

核三 高雄市 林沛祥 曾文生 黃國昌 興達電廠 能源政策 大林電廠 火力發電廠

