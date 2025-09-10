興達電廠火警事故 台電急調機組穩供電

興達電廠新2號機9日晚間發生火警，外界關注是否影響供電穩定，經濟部長龔明鑫昨（10）日表示，依台電回報，新2號機組還在試運轉，對供電影響小。但台電為確保供電有更多餘裕，不排除調度緊急備用機組，提高備轉容量率。

台電昨日傍晚表示，新1號機已於6月接受調度，由於新2號機火警事故後，安全起見，配合進行天然氣管路安全檢查而停機。台電為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，將啟動緊備機組，包含大林5號燃氣機組、興達4號燃煤機組併聯發電，興達2號燃煤機組待命。

龔明鑫昨日出席活動前受訪，針對台電興達電廠新2號機發生嚴重事故，對於附近居民所產生的不安表達歉意。

至於是否影響供電？龔明鑫表示，依台電回報，此次影響的是新2號機組，新1號機組初步看來沒有問題。新2號機是複循環機組，機組的「2-1」部分看來本體也沒有受到傷害，「2-2」部分就還要跟設備商仔細檢視。他表示，行政院長卓榮泰責成台電要儘快釐清。龔明鑫提及，為確保穩定供電，他要求台電夜尖峰備轉容量率維持在6%以上。

針對興達電廠火警，台電表示，昨與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後將進一步檢視法蘭洩漏原因。後續將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。

台電表示，這次事故影響範圍包括新2-2號機天然氣加熱器相關管線及輔助設備，主發電設備本體未受損壞。新1號機與新2-1機受影響輕微，將持續進行詳細檢查，事故調查及相關復原準備完妥後，將提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業。