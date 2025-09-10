快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
9日晚間興達電廠燃氣機組因天然氣外洩，造成閃燃氣爆。記者巫鴻瑋／攝影
高雄興達火力發電廠昨天晚間8時許爆炸起火，台電確認起火點為興建中的燃氣新2號機組天然氣洩漏釀災，董事長曾文生今下午召開記者會說明初判原因為管線連接處天然氣洩漏起火，否認是管線焊接問題造成洩漏，事發後燃氣機組停機，因此已啟動緊急備用機組維持供電餘裕。

曾文生說明，興達電廠新2號機火警初步原因是氣渦輪機的天然氣加熱器因首次測試輸送天然氣要加熱到135度，但在晚間7時57分就偵測到洩漏，現場人員也有聽到洩漏聲，2分鐘後即下令關機，並展開人員疏散，不過8時5分便起火燃燒，火焰燃燒速度非常快。

他指出，洩漏位置為管線連接處，但該位置並非以焊接連接，而是以螺栓鎖固，其中開處有個「法蘭」墊片發生洩漏，因有明顯燃燒痕跡，顯示是天然氣持續洩漏的位置。

曾文生說，看過廠區監視器畫面後可看到，天然氣是在電廠2個主要建築物中間洩漏，天然氣達到一定濃度後起火瞬間，火勢是在電廠建築物之間沿著天井處向上，但設備本身沒有起火，而是管線外部燒灼。

是否會影響供電？曾文生指出，新2號機目前是測試中，並未繼入供電系統，但新1號機今年6月就已接受調度繼入供電系統，而新1號機在新2號機起火後，因就在旁邊，所以新1號機目前一併被停機當中，為因應停機，讓供電有餘裕，所以有啟動緊急備用機組，將視整體供電進行併聯。

興達電廠新機組事故是否因趕工造成事故、事故後是否會釀成工期延宕影響科學園區供電，曾文生解釋，並沒有趕工，工期都是按部就班，而是否會影響南部科學園區供電，他表示，南科供電有另外的規畫，但若南科再擴張，台電就必須規畫另外的電力來源。

此外，立委黃健豪接獲吹哨者稱，爆炸可能是焊接出問題，因焊接需有專業執照，第一期都是由具有高溫焊接證照的台灣團隊執行，但第二期之後都是由外籍移工執行。

曾文生否認是焊接問題，並明確指出初判洩漏點為天然氣加熱器下游管線「法蘭」，該處接口是以螺栓連結鎖固，並非焊接點「焊道」。「法蘭」（flange）是以螺栓連接兩段管線，並夾入墊片密封。

曾文生表示，焊接部分需要有相關證照，統包商團隊必須要有證照、符合相關規範才能做，但是否可能因螺栓未鎖緊造成外洩？他認為不會，但最好由專家檢測後再說明。

不過台電南部施工處證實，廠區施工包商有採用外籍移工，且皆為泰國籍人士，但進入台電廠區施工的人員，無論是本國籍或外國籍，即便移工在母國已經取得當地的專業證照，來到台電參與施工前，仍需要通過台電施工的考核標準，會進行考試，符合規範後才能參與工程。

台電南部施工處長黃啟祥表示，興達電廠管線銲工考試不分台籍、外籍，一切依據規範（ASME Sec 9）及台電要求執行，需考取合金管線銲工資格6G（P15E），由台電及中鼎CWI人員在現場監考，所有目視檢查合格的銲工試片均需再經RT射線檢測。

興達發電廠。記者巫鴻瑋／攝影
