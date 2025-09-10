興達電廠爆炸第一時間無人通知居民？國民黨批賴政府掩耳盜鈴

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
高雄興達電廠爆炸。記者劉學聖／攝影
高雄興達電廠爆炸。記者劉學聖／攝影

高雄興達電廠新建2號燃氣複循環機組昨晚發生火警，火光沖天，居民人心惶惶。國民黨質疑，面對附近里長及居民質疑第一時間無人通知，台電董事長曾文生竟解釋「第一時間沒有告知居民，因為怕誤會。」難道政府眼裡，人民的恐慌不重要，人民徹夜難眠不重要，只有民進黨的面子最重要？

國民黨指出，賴政府過去長期恐嚇核能危險性，卻對天然氣電廠發生危機時掩耳盜鈴，這是什麼「禁聲黨」，難道不發聲，爆炸就不曾發生？

國民黨表示，核三模擬地震海嘯演習時，急發手機簡訊「告知」民眾，興達電廠真實發生爆炸，火光、巨響就在社區旁邊，居民卻只能靠社群媒體、鄰居口耳相傳，賴清德政府卻完全失聲。

國民黨表示，台灣人民看到同一天的諷刺畫面，這就是「演練大於現實」的荒謬，面對演習能展現貌似「準備周全」，卻遮掩不了事故發生時的「無能失靈」。

國民黨表示，人民需要的不是漂亮的話術，而是最基本的安全資訊。難道政府眼裡，人民的恐慌不重要，人民徹夜難眠不重要，只有民進黨的面子最重要？國民黨呼籲，盡快全面檢驗興達電廠，快速調查事故原因，不要讓人民持續陷入恐慌。

國民黨質疑，賴政府過去長期恐嚇核能危險性，卻對天然氣電廠發生危機時掩耳盜鈴，這是什麼「禁聲黨」，難道不發聲，爆炸就不曾發生？圖／國民黨提供
國民黨質疑，賴政府過去長期恐嚇核能危險性，卻對天然氣電廠發生危機時掩耳盜鈴，這是什麼「禁聲黨」，難道不發聲，爆炸就不曾發生？圖／國民黨提供

