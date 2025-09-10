台電興達電廠記者會吃閉門羹？許智傑「被請出場」回應了

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電今天下午舉行記者會，民進黨高雄立委許智傑到場表達關心，卻不得其門而入，被台電請出場。綠營人士表示，台電稱只有許智傑一個民代參加台電內部記者會，對其他人比較不好交代，但上午台電辦說明會，卻有其他立委能參加，呼籲台電不應有政治考量，把關心電廠狀況的在地立委排除在外。

許智傑表示，關心興達電廠爆炸案，他當仁不讓，也絕不退讓，今天下午他前往爆炸現場關心，碰到台電記者會，為地方里民爭取權益。雖然台電不讓民代參與，他依然向台電董事長曾文生現場表達意見，要求台電必須嚴格遵守三大原則，一、居民安全排第一；二、建立完整的事故包準作業流程；三、電廠重啟必須安全無虞。

許智傑說，他和高雄市民站在一起，共同守護家園的安全，絕不缺席。

