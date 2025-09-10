審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

高雄興達火力發電廠昨晚發生爆炸，有吹哨者指爆炸原因恐與廠商雇用外籍移工做焊接有關，審計報告也揭露缺工缺料潮之下，興達電廠專業人力不足，台電董事長曾文生今被問事故原因是否與專業人力不足、雇移工焊接有關，他解釋，天然氣外洩點並非焊接位置。

審計報告披露，燃氣機組工程高度仰賴具專業證照與經驗的技術人員，但實際進場的工程人力不足，進度因此不斷壓縮，爆炸發生後，更有吹哨者指出，現場疑似動用外籍移工參與關鍵焊接工序，專業訓練不足，恐是釀成爆炸的重要因素之一。

曾文生表示，焊接部分需要有相關證照，統包商團隊必須要有證照、符合相關規範才能做，但昨晚興達電廠起火原因初判洩漏點為天然氣加熱器下游管線「法蘭」，該處接口是以螺栓連結鎖固，並非焊接點「焊道」。

台電說明，「法蘭」英文稱為「flange」，是用於連接兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片確保密封。

不過曾文生指出，至於法蘭螺栓鎖的品質，這是台電身為雇主事後要去了解和查察的重點。他提到，有不同的包商、統包聯盟，去找它下包的承包廠商，它必須符合規範。

至於是否可能是因法蘭螺栓未鎖緊造成天然氣外洩，曾文生認為通常不會是螺栓沒有鎖緊，這些施工過程中有的一些狀況「我覺得讓專家打開（法蘭）後用各種方式檢測，再來說明會比較好」。