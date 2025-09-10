快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

聽新聞
0:00 / 0:00

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
台電董事長曾文生說明天然氣外洩點是「法蘭」，並非焊接點。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生說明天然氣外洩點是「法蘭」，並非焊接點。記者劉學聖／攝影

高雄興達火力發電廠昨晚發生爆炸，有吹哨者指爆炸原因恐與廠商雇用外籍移工做焊接有關，審計報告也揭露缺工缺料潮之下，興達電廠專業人力不足，台電董事長曾文生今被問事故原因是否與專業人力不足、雇移工焊接有關，他解釋，天然氣外洩點並非焊接位置。

審計報告披露，燃氣機組工程高度仰賴具專業證照與經驗的技術人員，但實際進場的工程人力不足，進度因此不斷壓縮，爆炸發生後，更有吹哨者指出，現場疑似動用外籍移工參與關鍵焊接工序，專業訓練不足，恐是釀成爆炸的重要因素之一。

曾文生表示，焊接部分需要有相關證照，統包商團隊必須要有證照、符合相關規範才能做，但昨晚興達電廠起火原因初判洩漏點為天然氣加熱器下游管線「法蘭」，該處接口是以螺栓連結鎖固，並非焊接點「焊道」。

台電說明，「法蘭」英文稱為「flange」，是用於連接兩段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片確保密封。

不過曾文生指出，至於法蘭螺栓鎖的品質，這是台電身為雇主事後要去了解和查察的重點。他提到，有不同的包商、統包聯盟，去找它下包的承包廠商，它必須符合規範。

至於是否可能是因法蘭螺栓未鎖緊造成天然氣外洩，曾文生認為通常不會是螺栓沒有鎖緊，這些施工過程中有的一些狀況「我覺得讓專家打開（法蘭）後用各種方式檢測，再來說明會比較好」。

台電 高雄市 曾文生 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

興達電廠爆炸遭藍質疑「未第一時間對外說明」 台電董座重話回應

影／興達電廠爆炸！台電曾文生出面致歉 揭「法蘭片鬆脫漏氣」釀禍

台電回應慢遭砲轟牽連林欽榮 曾文生向他致歉：不該由高市府扛責

相關新聞

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

高雄興達火力發電廠昨晚發生爆炸，有吹哨者指爆炸原因恐與廠商雇用外籍移工做焊接有關，審計報告也揭露缺工缺料潮之下，興達電廠...

興達電廠爆炸遭藍質疑「未第一時間對外說明」 台電董座重話回應

台電董事長曾文生今天下午召開記者會，說明高雄興達火力發電廠爆炸初步調查結果，由於多名國民黨立委質疑台電事發後未第一時間對...

獨／興達電廠爆炸供電吃緊 台電發布電力系統警戒運轉

台電興達電廠昨晚發生爆炸，經濟部長龔明鑫雖然強調對穩定供電影響不大，但台電已經發布電力系統警戒運轉，就連核電廠的輕油機組...

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電表示，目前持續進行事故細部調查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加...

興達電廠爆炸第一時間無人通知居民？國民黨批賴政府掩耳盜鈴

高雄興達電廠新建2號燃氣複循環機組昨晚發生火警，火光沖天，居民人心惶惶。國民黨質疑，面對附近里長及居民質疑第一時間無人通...

台電興達電廠記者會吃閉門羹？許智傑「被請出場」回應了

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電今天下午舉行記者會，民進黨高雄立委許智傑到場表達關心，卻不得其門而入，被台電請出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。