「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

興達電廠爆炸遭藍質疑「未第一時間對外說明」 台電董座重話回應

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導
台電董事長曾文生面對國民黨質疑批評，他重話回應「在野黨可以批評，但是請基於事實」。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生面對國民黨質疑批評，他重話回應「在野黨可以批評，但是請基於事實」。記者劉學聖／攝影

台電董事長曾文生今天下午召開記者會，說明高雄興達火力發電廠爆炸初步調查結果，由於多名國民黨立委質疑台電事發後未第一時間對外說明，引發居民恐慌，曾文生在記者會上突提高音量，駁斥藍營質疑內容是「不實謠言」，並強調「在野黨可以批評，但請基於事實」。

曾文生指出，今天凌晨他到廠區外接受媒體訪問，被問到上午的地方說明會是否會到場，他表示會派興達電廠廠長及南部施工處長前往。曾文生稱與地方周邊里長都十分熟悉，他講事情「很少滴滴答答然後用台語講」，就是明確的講出來，什麼狀況就是什麼狀況。

曾文生說，昨晚深夜台電清楚知道無法進入內部查看，所以一定要天亮才能進去看，上午要開說明會，他就曾說「我們絕對沒辦法給出一個明確的說明」，說錯了要再修改非常困難，這跟通報沒有任何關係。

對於高雄市府同樣遭地方質疑未在爆炸後向地方說明情況，曾文生表示，電廠大火熄滅後，台電同仁先試圖找出起火原因，在真實狀況無法掌握明確之下，人員不敢擅自對外說明，廠長、處長都是工程師背景，不熟悉對外說明流程。

台電 高雄市 國民黨 曾文生 興達電廠 火力發電廠

影／興達電廠爆炸！台電曾文生出面致歉 揭「法蘭片鬆脫漏氣」釀禍

台電回應慢遭砲轟牽連林欽榮 曾文生向他致歉：不該由高市府扛責

興達電廠爆炸！高市府指台電「多次拖延不說明」 陳其邁向曾文生表達不滿

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

高雄興達火力發電廠昨晚發生爆炸，有吹哨者指爆炸原因恐與廠商雇用外籍移工做焊接有關，審計報告也揭露缺工缺料潮之下，興達電廠...

興達電廠爆炸遭藍質疑「未第一時間對外說明」 台電董座重話回應

台電董事長曾文生今天下午召開記者會，說明高雄興達火力發電廠爆炸初步調查結果，由於多名國民黨立委質疑台電事發後未第一時間對...

獨／興達電廠爆炸供電吃緊 台電發布電力系統警戒運轉

台電興達電廠昨晚發生爆炸，經濟部長龔明鑫雖然強調對穩定供電影響不大，但台電已經發布電力系統警戒運轉，就連核電廠的輕油機組...

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電表示，目前持續進行事故細部調查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加...

興達電廠爆炸第一時間無人通知居民？國民黨批賴政府掩耳盜鈴

高雄興達電廠新建2號燃氣複循環機組昨晚發生火警，火光沖天，居民人心惶惶。國民黨質疑，面對附近里長及居民質疑第一時間無人通...

台電興達電廠記者會吃閉門羹？許智傑「被請出場」回應了

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電今天下午舉行記者會，民進黨高雄立委許智傑到場表達關心，卻不得其門而入，被台電請出...

