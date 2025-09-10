興達電廠爆炸遭藍質疑「未第一時間對外說明」 台電董座重話回應

台電董事長曾文生今天下午召開記者會，說明高雄興達火力發電廠爆炸初步調查結果，由於多名國民黨立委質疑台電事發後未第一時間對外說明，引發居民恐慌，曾文生在記者會上突提高音量，駁斥藍營質疑內容是「不實謠言」，並強調「在野黨可以批評，但請基於事實」。

曾文生指出，今天凌晨他到廠區外接受媒體訪問，被問到上午的地方說明會是否會到場，他表示會派興達電廠廠長及南部施工處長前往。曾文生稱與地方周邊里長都十分熟悉，他講事情「很少滴滴答答然後用台語講」，就是明確的講出來，什麼狀況就是什麼狀況。

曾文生說，昨晚深夜台電清楚知道無法進入內部查看，所以一定要天亮才能進去看，上午要開說明會，他就曾說「我們絕對沒辦法給出一個明確的說明」，說錯了要再修改非常困難，這跟通報沒有任何關係。

對於高雄市府同樣遭地方質疑未在爆炸後向地方說明情況，曾文生表示，電廠大火熄滅後，台電同仁先試圖找出起火原因，在真實狀況無法掌握明確之下，人員不敢擅自對外說明，廠長、處長都是工程師背景，不熟悉對外說明流程。