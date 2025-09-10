快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

影／興達電廠爆炸！台電曾文生出面致歉 揭「法蘭片鬆脫漏氣」釀禍

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台電董事長曾文生出面說明事故發生原因，主因是管線法蘭片洩漏天然氣導致爆炸。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生出面說明事故發生原因，主因是管線法蘭片洩漏天然氣導致爆炸。記者劉學聖／攝影

台電興達電廠昨天晚間在試運轉2號燃氣機組時，管線發生天然氣洩漏後產生爆炸意外，台電董事長曾文生下午親自出面舉行記者會，揭露爆炸原因為天然氣加熱管線的法蘭墊片處鬆脫，導致天然氣洩漏，目前已全面盤查可疑的洩漏點，並重新檢討緊急應變措施及通報機制。

董事長曾文生說明興達燃氣新2號機組昨天排定進行試運轉測試，晚間19時57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報，20時5分起火，20時24分消防局進場滅火，20時40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡，針對此次發生火警事故造成當地居民恐慌引起各界關注，台電深表歉意。

曾文生指出，台電今與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後將進一步檢視洩漏原因。後續將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。曾文生強調主發電設備本體未受損壞。新1號機與新2-1機受影響輕微，台電不會逃避責任，將持續公開資訊向社會說明。

台電提供洩漏法蘭片管線位置。圖／台電提供
台電提供洩漏法蘭片管線位置。圖／台電提供
台電提供洩漏法蘭片管線位置。圖／台電提供
台電提供洩漏法蘭片管線位置。圖／台電提供
台電董事長曾文生（右二）出面說明事故發生原因。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生（右二）出面說明事故發生原因。記者劉學聖／攝影
台電提供洩漏法蘭片管線位置。圖／台電提供
台電提供洩漏法蘭片管線位置。圖／台電提供

台電 爆炸 高雄市 曾文生 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

台電回應慢遭砲轟牽連林欽榮 曾文生向他致歉：不該由高市府扛責

興達電廠爆炸！高市府指台電「多次拖延不說明」 陳其邁向曾文生表達不滿

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

興達電廠爆炸 柯志恩：曾文生第一時間未告知居民稱怕誤會

相關新聞

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

高雄興達火力發電廠昨晚發生爆炸，有吹哨者指爆炸原因恐與廠商雇用外籍移工做焊接有關，審計報告也揭露缺工缺料潮之下，興達電廠...

興達電廠爆炸遭藍質疑「未第一時間對外說明」 台電董座重話回應

台電董事長曾文生今天下午召開記者會，說明高雄興達火力發電廠爆炸初步調查結果，由於多名國民黨立委質疑台電事發後未第一時間對...

獨／興達電廠爆炸供電吃緊 台電發布電力系統警戒運轉

台電興達電廠昨晚發生爆炸，經濟部長龔明鑫雖然強調對穩定供電影響不大，但台電已經發布電力系統警戒運轉，就連核電廠的輕油機組...

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電表示，目前持續進行事故細部調查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加...

興達電廠爆炸第一時間無人通知居民？國民黨批賴政府掩耳盜鈴

高雄興達電廠新建2號燃氣複循環機組昨晚發生火警，火光沖天，居民人心惶惶。國民黨質疑，面對附近里長及居民質疑第一時間無人通...

台電興達電廠記者會吃閉門羹？許智傑「被請出場」回應了

興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電今天下午舉行記者會，民進黨高雄立委許智傑到場表達關心，卻不得其門而入，被台電請出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。