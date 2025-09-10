影／興達電廠爆炸！台電曾文生出面致歉 揭「法蘭片鬆脫漏氣」釀禍
台電興達電廠昨天晚間在試運轉2號燃氣機組時，管線發生天然氣洩漏後產生爆炸意外，台電董事長曾文生下午親自出面舉行記者會，揭露爆炸原因為天然氣加熱管線的法蘭墊片處鬆脫，導致天然氣洩漏，目前已全面盤查可疑的洩漏點，並重新檢討緊急應變措施及通報機制。
董事長曾文生說明興達燃氣新2號機組昨天排定進行試運轉測試，晚間19時57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報，20時5分起火，20時24分消防局進場滅火，20時40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡，針對此次發生火警事故造成當地居民恐慌引起各界關注，台電深表歉意。
曾文生指出，台電今與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後將進一步檢視洩漏原因。後續將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。曾文生強調主發電設備本體未受損壞。新1號機與新2-1機受影響輕微，台電不會逃避責任，將持續公開資訊向社會說明。
