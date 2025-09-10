民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

快訊

中央社／ 高雄10日電
興達電廠昨晚天然氣外洩爆炸。記者劉學聖／攝影
興達電廠昨晚天然氣外洩爆炸。記者劉學聖／攝影

高雄興達發電廠昨晚火警，但附近居民並無收到「細胞簡訊」通知。市長陳其邁今天說，會請台電公司對此檢討。台電董事長曾文生說，會再研究是否能利用更科技的方法通報民眾。

針對興達電廠火警，陳其邁今天出席活動接受媒體聯訪時表示，已要求台電公司必須把1號機、2號機全部停機做安全檢查，確保安全無虞，才會繼續准予試運轉。如果沒有安全保證，就不會再讓它重新進行試運轉等相關工作。

陳其邁並強調，任何工安事件或火災都會引起民眾不安，他也再次對台電昨天遲至晚間11時後才出面向民眾說明表達不滿，認為台電應該適時揭露訊息及救災情形，希望未來台電要與社區建立溝通跟協調機制，不該再犯這種錯誤。

陳其邁並表示，台泥旗下三元能源公司鋰電池廠7月發生火災，當時附近里民有收到細胞簡訊，這是市府消防局與內政部消防署的應變機制，隨時根據附近幾個里，如有要進行疏散撤離必要時就會發送。

至於昨晚興達電廠火警，附近里民未收到細胞簡訊引發質疑，陳其邁說，這部分會再請台電公司檢討是不是需要發送細胞簡訊，也希望平常就要落實災害演練應變，包括細胞簡訊發送，有需要撤離就會發送。

曾文生今天下午在興達電廠主持說明會表示，希望電廠強化與地方聯繫和通報。至於天然氣發生洩漏狀況，是否能利用更科技的方法通報周邊民眾，包括如細胞簡訊等，這部分會積極研究，包括通報訊息內容等都會請教相關單位。

