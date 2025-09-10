台電回應慢遭砲轟牽連林欽榮 曾文生向他致歉：不該由高市府扛責

高雄興達電廠新2號燃氣機組昨晚測試時發生爆炸，地方質疑台電在事發當下未及時說明，釀里長、居民感到恐慌，台電董事長曾文生今天致歉，表示廠長、工程處長應該在第一時間說明進度，未來會加強訓練；曾也對高雄市副市長林欽榮感到抱歉，指林非當事人，只是到現場協助救災和關心，卻遭受批評。

曾文生表示，電廠大火熄滅後，台電同仁先試圖找出起火原因，在真實狀況無法掌握明確之下，人員不敢擅自對外說明，廠長、處長都是工程師背景，不熟悉對外說明流程；他坦承災後應由台電向外界明確說明各階段進度，不該變成由高雄市政府擔起責任，他對副市長林欽榮遭受批評感到抱歉。

曾文生說，未來廠長、施工處長都會向外界說明起火範圍、應變措施、傷亡狀況，因為此次發生如此大的火光，大眾都很緊張是否造成傷亡，台電將對內部人員加強教育，即時報告。

高市府表示，昨晚獲報火警後，第一時間市長陳其邁、副市長林欽榮及相關局處首長立即趕赴現場救災外。現場因媒體採訪需求，由林欽榮副市長向媒體簡要說明，採訪結束後考量火勢仍持續，林欽榮立即返回廠內指揮，後續亦請民政局長及永安區長向里長做詳細說明。

據了解，陳其邁於晚間9點、10點間，即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到11點半才出面說明，致使地方無法掌握最新資訊，引發不安讓民眾誤解，陳其邁對台電處置當面向曾文生董事長表達不滿。