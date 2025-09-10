台電回應慢遭砲轟牽連林欽榮 曾文生向他致歉：不該由高市府扛責
高雄興達電廠新2號燃氣機組昨晚測試時發生爆炸，地方質疑台電在事發當下未及時說明，釀里長、居民感到恐慌，台電董事長曾文生今天致歉，表示廠長、工程處長應該在第一時間說明進度，未來會加強訓練；曾也對高雄市副市長林欽榮感到抱歉，指林非當事人，只是到現場協助救災和關心，卻遭受批評。
曾文生表示，電廠大火熄滅後，台電同仁先試圖找出起火原因，在真實狀況無法掌握明確之下，人員不敢擅自對外說明，廠長、處長都是工程師背景，不熟悉對外說明流程；他坦承災後應由台電向外界明確說明各階段進度，不該變成由高雄市政府擔起責任，他對副市長林欽榮遭受批評感到抱歉。
曾文生說，未來廠長、施工處長都會向外界說明起火範圍、應變措施、傷亡狀況，因為此次發生如此大的火光，大眾都很緊張是否造成傷亡，台電將對內部人員加強教育，即時報告。
高市府表示，昨晚獲報火警後，第一時間市長陳其邁、副市長林欽榮及相關局處首長立即趕赴現場救災外。現場因媒體採訪需求，由林欽榮副市長向媒體簡要說明，採訪結束後考量火勢仍持續，林欽榮立即返回廠內指揮，後續亦請民政局長及永安區長向里長做詳細說明。
據了解，陳其邁於晚間9點、10點間，即數度要求台電應立即向社會大眾說明情形，但台電卻不願出面，直到11點半才出面說明，致使地方無法掌握最新資訊，引發不安讓民眾誤解，陳其邁對台電處置當面向曾文生董事長表達不滿。
高市府今日由王宏榮副秘書長率隊參加台電於永安區公所辦理的說明會，由興達電廠洪貴忠廠長與南部施工處黃啟祥處長親自向6位里長說明興達電廠新複循環燃氣機組火警事件。
