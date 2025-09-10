聽新聞
0:00 / 0:00
高雄興達電廠爆炸 當地居民陷恐慌…綠營籲徹查事故真相
高雄興達電廠新2號燃氣機組昨晚爆炸起火，讓當地居民陷入恐慌，民進黨高雄市議會黨團今發表聲明，嚴正要求徹查事故真相，並督促台電公開透明調查，釐清測試與施工是否有疏漏，同時呼籲台電與市府同步檢討改進，建立更嚴謹的安全監督機制，全力守護市民安全與供電穩定。
民進黨團總召江瑞鴻指出，這起事故凸顯測試與施工管理存疑，台電應盡速釐清成因，向社會完整交代，避免外界臆測，他強調只有資訊透明，才能消弭疑慮，恢復民眾對政府信任。
副總召陳明澤直言，雖然事故未釀人員傷亡，但確實造成市民恐慌，台電必須展現更積極作為，不僅要全面檢視燃氣與燃煤機組安全，更要建立完善的通報及防災機制，讓居民在第一時間獲得準確資訊。
幹事長鄭孟洳進一步指出，黨團支持非核家園與能源轉型的方向，但安全絕對不能妥協，她呼籲中央全面檢討電廠施工測試流程與管理制度，同時檢視高雄長期承擔能源風險的合理性，推動區域用電正義，讓責任與風險更加均衡。
民進黨團強調，興達爆炸事件是一記警鐘，不僅攸關能源政策成敗，更牽動市民的日常生活與信任，台電與相關單位若未能正視問題，後續一旦再發生類似事件，恐將重創政府推動能源轉型的正當性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言