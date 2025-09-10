興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導
興達電廠新建燃氣複循環機組發生火警，台電表示，目前持續進行事故細部調查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後將進一步檢視法蘭洩漏原因，「台電不會逃避責任，將持續與社會說明」。

台電指出，興達燃氣新2號機組正進行試運轉測試，昨日晚間19時57分現場偵測到天然氣外洩，人員立即停機並通報，20時5分起火，20時24分消防局進場滅火，20時40分現場已無明火，隨後火勢撲滅，無人員傷亡，「針對此次發生火警事故引起各界關注，台電深表歉意」。

台電今與相關工程團隊赴現場勘查，天然氣洩漏點初步判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭，待現場搭架完成後將進一步檢視法蘭洩漏原因。後續將全面巡檢天然氣管線及法蘭等工程零件，盤查電廠內天然氣偵測點規劃，重新檢視緊急應變作為及相關通報機制。

台電表示，本次事故影響範圍包括新2-2號機天然氣加熱器相關管線及輔助設備，主發電設備本體未受損壞。新1號機與新2-1機受影響輕微，將持續進行詳細檢查，判斷是否影響主發電設備功能。事故調查及相關復原準備完妥後，將提報高雄市政府同意才會恢復試運轉作業，台電不會逃避責任，將持續公開資訊向社會說明。

台電表示，新1號機已於6月接受調度，由於新2號機火警事故後，安全起見，配合進行天然氣管路安全檢查而停機。台電預估今(10)日尖峰備轉容量可維持10%以上、夜尖峰備轉容量約6%，為維持日夜尖峰備轉供電餘裕，將啟動緊備機組大林5號燃氣機組、興達4號機併聯發電，興達2號機待命。

