審計報告揭興達電廠「專業人力不足」 吹哨者曝移工參與焊接恐是爆炸主因

高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外，有吹哨者指，爆炸原因恐與廠商雇用移工做焊接高度相關。最新審計報告亦揭露，缺工缺料潮之下，興達電廠專業人力不足，更讓外界質疑人力缺口背後的安全隱憂。

審計報告指出，興達電廠3部新燃氣機組全數延宕，平均延誤1年3個月至2年不等，對台灣能源轉型與減碳壓力造成沉重負擔。

延宕原因除疫情導致材料進口受阻、施工延誤，包商系統整合困難，還包括調測檢測需耗費時間，但最受關注的仍是「專業人力不足」。

審計報告披露，燃氣機組工程高度仰賴具專業證照與經驗的技術人員，但實際進場的工程人力不足，進度因此不斷壓縮，爆炸發生後，更有吹哨者指出，現場疑似動用外籍移工參與關鍵焊接工序，專業訓練不足，恐是釀成爆炸的重要因素之一。

審計報告呼籲，主管機關應正視專業人力缺口，強化人才培訓與工地監管，避免以低價外包取代專業工序，進一步惡化工安與品質風險。

興達電廠機組商轉期程推遲，對整體能源結構轉型也帶來沉重挑戰，新燃氣機組延後上線，意味著過渡期間仍須依賴燃煤機組支援，二氧化碳排放恐攀升。