獨／興達電廠爆炸供電吃緊 台電發布電力系統警戒運轉

台電興達電廠昨晚發生爆炸，經濟部長龔明鑫雖然強調對穩定供電影響不大，但台電已經發布電力系統警戒運轉，就連核電廠的輕油機組也已經啟用。

經濟部長龔明鑫今日對興達電廠爆炸致歉，也強調對供電影響小，台電不排除調度備用機組，盡量把備轉容量率保持在安全水準，已要求台電須將備轉容量率維持在6%以上，並督促台電公司排除安全疑慮，盡快恢復測試。

台電也表示，興達新2號機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及供電狀況。