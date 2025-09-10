聽新聞
獨／興達電廠爆炸供電吃緊 台電發布電力系統警戒運轉
台電興達電廠昨晚發生爆炸，經濟部長龔明鑫雖然強調對穩定供電影響不大，但台電已經發布電力系統警戒運轉，就連核電廠的輕油機組也已經啟用。
經濟部長龔明鑫今日對興達電廠爆炸致歉，也強調對供電影響小，台電不排除調度備用機組，盡量把備轉容量率保持在安全水準，已要求台電須將備轉容量率維持在6%以上，並督促台電公司排除安全疑慮，盡快恢復測試。
台電也表示，興達新2號機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及供電狀況。
但事實上，台電的供電狀況遠不如所說的那麼穩定。台電昨晚就因為興達新機組故障致備轉容量較低而發出電力系統警戒運轉通報表，警戒時間由今日凌晨1時至深夜11時，同時，核二、核三廠的輕油發電機也已經緊急上線供電，就是要拉高備轉容量。
