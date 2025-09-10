聽新聞
興達電廠爆炸！高市府指台電「多次拖延不說明」 陳其邁向曾文生表達不滿
台電興達電廠燃氣新2號機組9日晚間發爆炸起火，引發社會不安，高市府表示，市長陳其邁昨扺達現場，於9點、10點間數度要求台電說明，但台電都不願出面，至11點半才說明，致使地方民眾誤解，對台電的處置，陳其邁當面向台電董事長曾文生表達不滿。
興達電廠爆炸，陳其邁要嚴正要求新複循環2號機、1號機都要停工全面檢查，查明事故原因，改善完成才准試運轉，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，市府絕對會同意開機運作。
市府也表示，昨晚獲報後，市長陳其邁及相關局處首長第一時間趕赴現場救災，市長於晚間9點、10點間即數度要求台電應立即向社會大眾說明，但台電卻不願出面，到11點半才出面說明，致使地方無法掌握最新資訊，引發不安讓民眾誤解，陳市長就此當面對曾文生董事長表達不滿。
市府表示，今早責成副祕書王宏榮率隊參加台電在永安區公所辦理的說明會， 勞檢處也勒令現場停工，後續配合消防局火調結果𨤳清肇災事由，涉有違反職安法部分，可處以最高30萬元罰鍰。高市府強調，市府一定與民眾站在一起，嚴格監督台電。
並強調，這次發生事故的2號機及試運轉中的1號機，都要以安全作為第一考量，需立即停工並作全面檢查，除非查明事故原因並完成改善，否則市府不會同意台電公司重新開始試運轉。另外，台電也要建立檢討偵測、預警及通報機制，調查周邊居民損失並進行賠償。
