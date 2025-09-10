快訊

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

2奈米洩密案！傳河合利樹缺席總統府行程 赴台積電向魏哲家道歉

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄大林5號機已於2022年除役。圖／取自台電官網
高雄大林5號機已於2022年除役。圖／取自台電官網

高雄興達電廠昨晚新2號燃氣複循環機組測試時發生爆炸，火光竄天，雖未釀傷亡，經濟部、台電第強調供電無虞，不過市議員邱于軒今踢爆，原已除役的大林電廠五號機今天中午緊急啟動發電，質疑官方說法前後矛盾，「若真的不影響供電，為何還要動用除役機組？」

邱于軒指出，大林五號機早已公告除役，理應退出電力調度，但她發現爆炸發生後，該機組悄悄被重新啟動支援供電，「這代表供電確實出現壓力，否則不需要除役機組緊急上場」。

她批評政府輕描淡寫，對外聲稱供電正常，卻在背後調動備用機組，「這不是欺騙社會大眾嗎？」

邱于軒表示，大林五號屬於合法備用機組，但併聯發電的前提是必須備載容量率低於6%，然而台電信誓旦旦說保6%，都不缺電，怎麼又會緊急拉上逾60年的老舊機組。

邱于軒說，興達電廠為南部重要電力樞紐，全廠共規畫有燃煤與燃氣機組。此次爆炸的新2號燃氣新機，原規畫年底前完成測試商轉，主力供應南科等用電大戶。

邱強調，事故導致新機組停擺，勢必影響調度，政府一邊安撫民眾說沒問題，一邊卻又用除役機組救援發電，更加凸顯能源政策漏洞。

她無奈說，爆炸起火、救援發電都在高雄，所有風險與壓力幾乎都落在高雄。「高雄人真的承擔太多，卻換不來安全」她呼籲市府應代表市民向中央爭取用電正義，不能讓高雄一再淪為能源政策的犧牲品。

高雄大林五號機今天中午併聯發電，被質疑上場救援。圖／邱于軒服務處提供
高雄大林五號機今天中午併聯發電，被質疑上場救援。圖／邱于軒服務處提供

