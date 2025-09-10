指興達電廠爆炸並非偶發 王育敏：台電、高市府缺乏危機意識

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王育敏。記者魯永明／翻攝
高雄興達火力電廠昨晚爆炸，火光照亮夜空，聲響也引發當地居民不安與恐慌。國民黨立委王育敏今日表示，天然氣外洩後理應啟動完整應變與預警，但台電卻未及時通知居民，居民生命置於險境，高雄市府、台電不只缺乏危機意識，更凸顯防災系統形同虛設。

王育敏說，興達電廠始終爭議不斷。今年5月核三廠2號機除役，操作許可已到期的興達電廠3、4號燃煤機組卻被爆「偷開機」，且依審計部最新報告，興達電廠去年10月仍購入9.47萬噸煤炭；此外，儲煤倉在過去三年竟發生255次煤堆自燃，這些事件發生高雄市府全都慢半拍。如今新建燃氣 2 號機在試運轉階段便爆炸，再度暴露管理漏洞與政策矛盾。

王育敏批，民進黨當初標榜「能源安全」強推非核家園，現在卻連民眾最基本的人身安全都無法保障，天然氣外洩理當立即啟動預警與通報機制，但台電竟未即時通知里民，直到火球爆破聲響震破夜空才驚動住戶，此等疏漏等同把居民生命安全當賭注，暴露台電通報及防災系統嚴重失靈。

王育敏呼籲台電扛起責任並快速進行三項補救措施。第一是全面公開事故原因。台電僅以「疑似天然氣外洩」帶過，無法釐清外洩是管線設計瑕疵、焊接破裂、施工疏失，還是管理失當。必須成立跨部會獨立調查小組，檢視設備規格、施工紀錄與監測數據，才能釐清責任。

王育敏指出，第二是公布具體損失與修復期程。爆炸不僅造成新機組嚴重毀損，更可能影響南部電網。到底修復要多少時間、經費？是否波及燃煤機組調度？台電必須坦誠交代，不能再用「不影響供電」敷衍。

王育敏進一步說，第三是誠實評估未來衝擊。興達是南電北送關鍵樞紐，爆炸恐延宕能源轉型計畫，並影響備轉容量與電價。中央應提出短中期影響報告，涵蓋供電調度、環境監測與居民健康風險。

王育敏總結，當燃煤機組爭議不斷，燃氣爆炸再添陰影，中央卻仍強推「非核家園」，卻未拿出令民眾安心的替代方案。這樣的矛盾政策，已引發社會廣泛質疑。興達爆炸不是偶發，而是長年公安鬆散與能源政策失靈的縮影。中央、高市府與台電若不拴緊發條，不僅愧對高雄居民，更將動搖全民對能源轉型的信任。

