興達電廠火警 經長：已要求台電備轉容量率維持6%以上

高雄興達發電廠昨天晚上發生火警，外界關注供電穩定和機組狀況，經濟部長龔明鑫表示，台電不排除調度備用機組，盡量把備轉容量率保持在安全水準，已要求台電須將備轉容量率維持在6%以上，並督促台電公司排除安全疑慮，盡快恢復測試。

高雄興達發電廠昨晚發生火警，初判是新2號機組天然氣洩漏造成。台電今天表示，昨天晚間7時57分許偵測到天然氣外洩，人員便停機並通報，隨後在晚上8時5分許起火；高雄市政府消防局晚間8時24分許進場滅火，隨後撲滅火勢，無人員傷亡。

對於外界關切興達火警是否影響供電穩定，龔明鑫今天下午出席經濟部業務會報會前受訪表示，台電不排除調度備用機組，盡量把備轉容量率保持在安全水準，已要求台電須將備轉容量率維持在6%以上。

根據台電官網，今天預估尖峰備轉容量率為10.86%。

至於秋冬的供電情形，龔明鑫指出，用電高峰是7、8月，會督促台電公司排除安全疑慮，盡快恢復測試和併聯。

媒體追問，興達燃氣機組正式上線是否會延至明年，龔明鑫表示，初步判斷機組受損的情況沒有那麼嚴重。