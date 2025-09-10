興達下午外洩晚上爆炸 王鴻薇：高雄市過程中無反應匪夷所思

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
昨晚高雄興達電廠發生爆炸事件，國民黨立委王鴻薇今日質疑高雄市府是否並無掌握，她表示，下午外洩出現異味當下，甚至是爆炸後，高雄市府應有積極作為，除非台電隱瞞資訊，否則怎麼連呼籲民眾避難的簡訊文字都沒有辦法提供，全台火力電廠附近居民未來怎麼安心住下？

王鴻薇表示，台電興達電廠昨晚發生火警，目前經初步判定為天然氣管線洩漏，氣體瞬間引燃造成氣爆。但是從外洩到爆炸都沒有沒有發佈避難訊息，也讓地方居民質疑，到底高雄市政府何時掌握外洩、爆炸火災資訊，台電與地方政府溝通管道是否暢通？都應該儘速向國人說明，更要向地方居民交代清楚。

王鴻薇指出，高雄市府從外洩到爆炸過程中毫無反應，令人匪夷所思。以台北市為例，她從議員到立委任職至今，台電都會與鄰里長、民意代表和助理、市府單位有組織性建立群組溝通，對於日常不定時斷電、停電，甚至相關電力設備意外都會回應說明，這在許多縣市都有類似的群組。只要有通報，高雄市府不太可能不知道無法掌握狀況。

王鴻薇提到，其實昨天晚上就有里長痛批台電明知4時多有外洩，卻沒告知居民，喊話高雄市府一定要給交代，但林欽榮急於進入廠區了解狀況，反被里民、里長包圍，一度爆發推擠，經市府人員隔開，才減緩衝突。

王鴻薇表示，讓人質疑的是，核三模擬地震海嘯演習時，台電可以即刻發手機簡訊「告知」民眾，但這次真的發生災害，天然氣電廠發生危機時，居民要聽到爆炸聲看到火光，看到新聞才知道出事了，難怪這些里長與里民會這麼氣憤與不解。

王鴻薇說，下午外洩出現異味當下，甚至是爆炸後，高雄市府都應該有積極作為，除非台電隱瞞資訊，讓高雄市府被蒙在鼓裡，否則怎麼會連呼籲民眾避難的簡訊文字都沒辦法提供，是要全台火力電廠附近居民未來怎麼安心住下？

高雄市 王鴻薇 興達電廠 火力發電廠

