興達電廠大火 張啓楷：天然氣外洩缺及時警告 居民只能等爆炸？

高雄興達火力發電廠昨晚8時發生爆炸，台電確認起火點為興建中的燃氣新2號機組，疑為天然氣洩漏釀災。民眾黨主席黃國昌說，關鍵在於民進黨錯誤能源政策應調整；民眾黨立院黨團副總召張啓楷也說，審計部報告興達電廠煤倉近3年發生255次自燃，公安問題早有前科，但賴政府屢勸不聽。

黃國昌指出，關鍵是民進黨錯誤能源政策應調整，823核三延役公投結果，已經清楚地告訴民進黨與賴清德總統多數民意的選擇，台電應嚴肅正視天然氣發電安全問題，以及是否真的存在，在地里長們昨日所說，廠區下午已經疏散，卻未告知周邊居民的情形，否則將傷害人民對政府的信任。

長期關注能源安全議題的張啓楷也說，這次事件發生凸顯核三歸零後，賴政府過度仰賴天然氣、燃煤發電的能源配比，應快速調整，據審計部報告，興達電廠煤倉近3年發生255次自燃，公安問題早有前科，但賴政府屢勸不聽，仍將高火力發電比重交付興達電廠。

張啓楷提到，台中、基隆電廠近期也傳出將陸續提高天然氣占比，勢必引起台中居民對於天然氣安全疑慮。這次興達電廠爆炸後，台電今也開說明會氣氛火爆，在地居民批「台電天然氣外洩第一時間，並未通知地方居民，爆炸後引發居民人心惶惶，以為是飛彈打過來」，也有居民說「昨晚7時周邊民宅就已經聞到異味，沒想到8點就發生爆炸」。

雖然台電回應指昨晚外洩的天然氣是無色無味的氣體，照理來說不會聞得到，但這更反映出兩大問題，一是天然氣發電廠氣體外洩，明顯缺乏對周遭居民及時警告機制。其二是缺乏警示機制下，在地居民難道只能等爆炸？

張啓楷強調，此次興達火力發電廠爆炸事件，加上今年7月高雄小港發生台泥三元能源鋰電池廠大火，顯示民進黨政府主政下，輕忽天然氣發電、儲能設施周遭住民安全，更遑論還有四接、五接、六接及七接等更多天然氣接收站、儲存槽，民進黨政府再不全面總檢討、改善錯誤能源政策，勢必更多的居民會站出來反彈。