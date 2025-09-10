陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

高雄興達發電廠昨天晚間發生火警，高市府今天表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠做好地方溝通，新2號機、1號機若未獲安全保證及無合理交代，絕不會同意開機運作。

高市府今天發布新聞稿表示，陳其邁嚴正要求興達電廠應做好地方溝通，新2號機、1號機，要停工全面檢查，查明確切事故原因，改善完成才准予試運轉。

高市府強調，若未完成改善、後續檢測不符標準、無法給社會一個合理交代，絕對不會同意開機運作。

高市府並說明，昨天晚間獲報興達電廠火警，第一時間陳其邁與副市長林欽榮及相關局處首長立即趕赴現場救災，因媒體採訪需求，由林欽榮向媒體簡要說明。

高市府表示，採訪結束後，考量火勢仍持續，林欽榮立即返回廠內指揮，後續請民政局長閻青智及永安區長向里長做詳細說明；陳其邁也於晚間9時、10時許，數度要求台電應立即向社會大眾說明情形。

不過，台電卻直到11時30分左右才出面說明，引發民眾不安及誤解；高市府表示，針對台電的處置問題，陳其邁已當面向台電董事長曾文生表達不滿。

高市府強調，市府一定與民眾站在一起，嚴格監督台電，此次發生事故的2號機，以及同樣在試運轉程序中的1號機，都要以安全作為第一考量，立即停工並作全面檢查。

高市府表示，除非查明事故原因並且完成改善，否則市府不會同意台電公司重新開始試運轉；另外，台電公司要立即檢討偵測、預警及通報機制，調查周邊居民損失並進行賠償。