興達電廠爆炸 柯志恩：曾文生第一時間未告知居民稱怕誤會

昨晚高雄興達電廠發生爆炸事件，國民黨立委柯志恩今日表示，無論是何種能源形式發電，安全是堅持底線，呼籲台電董事長曾文生，檢討台電電廠的應變流程，發生事故不要總想著隱瞞，應該開誠布公面對處理，發電安全與市民朋友的生命財產安全須放第一。

柯志恩說，今天上午台電在永安區公所，針對昨晚興達電廠進行新2號機試運轉測試，天然氣洩露導致氣爆起火事件做說明，她的團隊與議員陸淑美、國民黨高雄市黨部副主委黃韻涵、高雄市議員宋立彬團隊，以及許多在地民眾與民代都到場關心。

柯志恩表示，台電稱「目前興達電廠新2號機停止運轉測試，進行全面檢查」，另外正常運轉的1號機也在市府要求下暫停運轉，台電強調會確保安全無虞，再向市府申請運轉。但會中里長最關心的，是事故發生的第一時間，社區里民並不知道消息狀況，突然看到電廠爆炸起火，里民人心惶惶，質疑台電與社區防災通報網失靈，對此曾文生對外的解釋竟然是：「第一時間沒有告知居民，因為怕貿然說明，造成其他誤會。」

柯志恩質疑，請問曾文生是怕居民誤會什麼？難道興達電廠新2號機的事故不是事實嗎，既然是事實，為什麼不敢告知居民，而是遮遮掩掩，直到居民聽到爆炸聲、看到火光了才肯面對，否則就要當作沒事發生嗎？這樣的說法不只她不能接受，所有市民也都無法接受。

柯志恩指出，她認為目前該做的，除了需調查事發當下興達電廠內的偵測儀器，有無正常運轉警告外，另外她要求包括興達電廠在內，未來所有台電電廠，在新機組運轉測試，或是舊機組歲修，期程應該落實通報給地方，特別是第一線的里長。此外如果電廠發生事故，在廠區人員疏散時，也要同步通報地方，廠區內針對氣體外洩的安全預警量也應該調低，增長反應時間，針對受災戶，台電也應慰問協助修復。

柯志恩強調，因為甲烷是無味氣體，除了廠區內偵測機制，地方上也該研擬是否設置偵測機制，讓防災網擴大。在地里長提到，台電針對電廠事故，有特別設置防災網，但在這次事件沒有發揮功能，台電未來應該檢討SOP，讓里長里民能在事故發生的第一時間同步掌握。

柯志恩再次強調，無論是何種能源形式發電，安全是堅持底線，呼籲曾文生，好好檢討台電電廠的應變流程，發生事故不要總想著隱瞞，而是應該開誠布公面對處理，發電安全與市民朋友的生命財產安全必須放在第一位，務必等到所有安全檢測通過，機組才能恢復發電，她也會持續關注，並要求台電改善，守護市民朋友安全。