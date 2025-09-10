興達電廠為何爆炸？台電稱如同台中新光三越氣爆案

高雄興達火力發電廠昨晚發生爆炸起火，台電證實是因天然氣外洩導致，初步研判疑似為天然氣加熱器出口接頭發生洩漏，昨晚7時57分觸發偵測器，8時5分燃氣新二號機即因天然氣濃度達到一定濃度後發生閃燃，並稱類似台中新光三越氣爆案，但並未造成內部機組燒毀。

台電高雄興達電廠廠長洪貴忠證實，經人員事後持手電筒入內勘查後，有在天然氣管線上發現疑似「燒焦痕跡」，但就如同台中新光三越氣爆案一般，天然氣氣體瞬間閃燃、氣爆，但建築內部並未造成嚴重燒毀痕跡，而興達電廠事發機組也差不多是如此，事實上天然氣瞬間燃燒後撲滅，機組並未出現大量燒焦痕跡。

不過洪貴忠坦言，因昨晚氣爆當下威力強大，內部機組管線必定有一些設備或管線，可能在當下氣爆瞬間，受到衝擊波、震波衝擊造成損壞，因此才需進一步清查設備當時受衝擊波衝擊有何損壞。

台電南部施工處長黃啟祥表示，目前初步研判是天然氣加熱器接頭外洩，起火前偵測器就已偵測到天然氣外洩，因此自動切斷閥有作動，不過因天然氣濃度累積到一定濃度後，還是造成閃燃。