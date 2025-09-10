興達電廠燃氣機組測試就爆炸 藍營批高雄淪「爆炸之都」

高雄興達電廠新2號燃氣複循環機組昨晚在測試過程中發生爆炸，火光竄天、濃煙直衝，雖未有傷亡，仍引發外界對能源安全疑慮。高雄市議會國民黨團今召開記者會，痛批中央倉促能源政策與市府怠惰監督，籲全面徹查事故，並要求能源政策立即檢討，強調「高雄不是提款機，更不是實驗場」。

黨團總召黃香菽指出，依審計報告，新2號機原訂明年3月底商轉，但台電卻提前至今年底，是否為了配合「非核家園」政策而趕工，導致測試不穩釀成爆炸，必須查明。

黃香菽並轉述居民意見，這次爆炸前已有氣體外洩傳聞，里長曾要求疏散，市府卻未採取行動，「一次又一次的工安與環保事故，證明市府對興達電廠毫無監督能力」。

議員白喬茵表示，能源是國家命脈，電廠爆炸等同國安漏洞。雖然沒有造成人員傷亡，但大火與濃煙不僅惡化空汙，更讓人民對政府徹底失去信心。

她點出該燃氣機組原本直供南科，台南受惠最多，但台南市長黃偉哲對爆炸事件「毫無關心」，令人心寒，高雄人承擔電力風險，卻換不來最基本的尊重與支持。

議員邱于軒指出，高雄目前有11組燃氣、6組燃煤機組，另有3組新燃氣機組在建置與測試，肩負全國能源調度重責。審計報告也揭示興達燃氣機組更新進度落後，導致南台灣電力缺口全靠高雄硬撐。

邱于軒說，燃煤3、4號機已無操作許可，甚至名義上除役卻未拆除，仍在電力吃緊時被重啟「救援」，煤倉長期大量堆煤，自燃風險不斷，這些全是中央錯誤能源政策的惡果，卻要高雄市民承擔代價。

「測試就爆炸了，發電後呢？」許采蓁直言，台電公開應該公開事故原因，強化防災計畫與安全設備，高雄不是能源提款機，更不是實驗場，並要求市長陳其邁代表市民向中央抗議，爭取區域用電均衡，不能再讓高雄獨自背負風險。

陳麗娜表示，這已不是單純意外，而是中央與地方全面失能的警訊，她說高雄是全台發電廠與焚化爐最多的城市，本應有最嚴格安全管理，卻屢屢出包。

陳麗娜痛斥，從過去氣爆到今天的電廠爆炸，高雄已被貼上「爆炸之都」標籤，這是民進黨長期執政無能的惡果，「受苦的一直是高雄市民」。