興達電廠爆炸 守護外木山行動小組：對協和四接案的嚴厲警告

昨晚台電興達電廠燃氣新2號機試運轉測試時，因管線破裂，燃氣洩漏起火爆炸。守護外木山行動小組表示，本起事故是對協和四接案的嚴厲警告，應重新評估協和四接的更新改建案。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台灣目前共有12座燃氣發電廠，營運管理已經有成熟的經驗，但一個尚處於測試階段的新機組，何以輕易釀成火災？這暴露了從規畫、施工到試運轉，整個環節中可能存在的系統性與管理面的缺陷，這把火更燒出了台電安全評估的漏洞，要求應重新評估協和四接的更新改建案。

王醒之指出，這場事故必須被視為對協和四接案的嚴厲警告，協和四接選址於國防重地基隆港，其風險早已不是紙上談兵，此次興達電廠爆炸地點距離頂寮、中寮、下寮等民宅社區尚有3公里的直線距離，反觀協和四接距離最近民宅僅400公尺、距離海軍威海營區更僅1400公尺。而內政部消防署「搶救瓦斯災害安全指導原則」明訂，如果儲槽已陷於火場時，其周圍1600公尺的區域應進行隔離及疏散。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，過去民間質疑協和四接的安全問題時，台電總以LNG極低溫不會自燃或爆炸回應，但從興達燃氣電廠爆炸事故，證明燃氣設施確有爆炸風險，並非台電宣傳的那麼安全。若協和四接無法保障居民及營區安全，協和燃油電廠除役後，不應改建高風險的燃氣電廠及接收站。

基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，從興達電廠爆炸得知，本次共出動67人、24車，費時38分鐘撲滅火勢，試問協和四接的風險評估是否有確實執行？基隆的消防單位是否有足夠量能處理？個人風險與社會風險都如理論般可接受嗎?

基隆市台灣頭文化協會總幹事張雯玲表示，四接在基隆港大船進出的港嘴填海造地，填海面積預計會有356個籃球場那麼大，工程完工後，再在基隆港港旁放置2個大型天然氣儲氣槽，萬一發生戰爭，敵人只要擊中填海造地區域，或擊中大瓦斯槽，必將造成大量土石流入基隆港港嘴，或引起大爆炸，屆時基隆港將有滅港的危機，北台灣最重要的航運運輸必將中斷，這不但對台灣的關稅有所影響，也嚴重影響國防安全。