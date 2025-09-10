快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠爆炸 高市議會國民黨團批高雄已成爆炸之都

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄興達廠昨晚爆炸起火，鄰近居民人心惶惶，高市議會國民黨團馬天痛批，要求市府施鐵腕解決。本報資料照
高雄興達廠昨晚爆炸起火，鄰近居民人心惶惶，高市議會國民黨團馬天痛批，要求市府施鐵腕解決。本報資料照

高雄興達電廠新２號燃氣複循環機組昨在測試過程爆炸起火，引發社會恐慌與能源疑慮。高雄市議會國民黨團今天痛批，中央能源政策倉促，高市府怠惰監督，才是釀成意外的雙重禍因，籲全面徹查事故，立即檢討能源政策。

高市議會國民黨團總召黃香菽表示，據審計報告，新２號機組原訂2026年3月底商轉，但台電卻自行提前到今年底，是否為了「非核家園」硬趕工，導致測試不穩定釀成爆炸？必須徹查。

她更批市府「毫無作為」，包括默許3、4號燃煤機組操作許可過期仍開機。且停機仍買煤，3年內煤倉自燃255次，市府不知情？另居民反映，這次爆炸前，氣體即可能外洩，里長要求疏散，市府卻無反應？一次又一次的工安與環保意外，顯示市府對興達電廠完全狀況外，陳其邁市長至少該對台電震怒，而不是消極以對。

議員白喬茵說，能源是國家的命脈，電廠爆炸等同國安漏洞。這次雖沒有人傷亡，但大火與濃煙不只增加空汙，更讓人民對政府完全失去信任。她更表示，興達電廠這座新燃氣2號機組，原本就為直接供應南科而建置，結果爆炸後台南市長黃偉哲毫無關心，令人心寒。「高雄人承擔電力風險，卻換不來最基本的尊重與支持。」

議員邱于軒說，高雄現在有11組燃氣、6組燃煤機組，另外還有3組新燃氣機組在建置與測試，而審計報告指出，興達電廠燃氣機組更新進度落後，等於南台灣用電缺口全靠高雄扛。更離譜的是，興達燃煤3、4號機沒有操作許可，甚至除役也不拆，還在電力吃緊時重啟「救援」。這些中央錯誤的能源政策，卻要高雄人付出代價。

議員許采蓁表示，這次爆炸是測試就出包，下次還會有什麼？陳其邁市長應展現魄力，代表高雄人向中央抗議，要求落實區域用電均衡，不能再讓高雄獨自承擔風險。「高雄不是能源政策的提款機，更不是實驗場，」市府若再消極縱容，就是對市民安全的背叛。

議員陳麗娜說，興達電廠爆炸、南區焚化爐火災，短時間內接連發生，已是中央、地方管理全面失控的警訊。這樣的失能，直接衝擊市民最基本的生活，從過去的氣爆慘痛，到今天的電廠爆炸，高雄早已被貼上『爆炸之都』的標籤。

高雄市 許采蓁 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

防範登革熱疫情 陳其邁：擴大防治範圍

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

【重磅快評】陳其邁叫天天不應 只怪昔日喊話喊錯人？

相關新聞

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

高雄興達電廠昨晚新2號燃氣複循環機組測試時發生爆炸，火光竄天，雖未釀傷亡，經濟部、台電第強調供電無虞，不過市議員邱于軒今...

興達電廠燃氣機組測試就爆炸 藍營批高雄淪「爆炸之都」

高雄興達電廠新2號燃氣複循環機組昨晚在測試過程中發生爆炸，火光竄天、濃煙直衝，雖未有傷亡，仍引發外界對能源安全疑慮。高雄...

指興達電廠爆炸並非偶發 王育敏：台電、高市府缺乏危機意識

高雄興達火力電廠昨晚爆炸，火光照亮夜空，聲響也引發當地居民不安與恐慌。國民黨立委王育敏今日表示，天然氣外洩後理應啟動完整...

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

高雄興達發電廠昨天晚間發生火警，高市府今天表示，市長陳其邁嚴正要求興達電廠做好地方溝通，新2號機、1號機若未獲安全保證及...

興達下午外洩晚上爆炸 王鴻薇：高雄市過程中無反應匪夷所思

昨晚高雄興達電廠發生爆炸事件，國民黨立委王鴻薇今日質疑高雄市府是否並無掌握，她表示，下午外洩出現異味當下，甚至是爆炸後，...

興達電廠大火 張啓楷：天然氣外洩缺及時警告 居民只能等爆炸？

高雄興達火力發電廠昨晚8時發生爆炸，台電確認起火點為興建中的燃氣新2號機組，疑為天然氣洩漏釀災。民眾黨主席黃國昌說，關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。