興達電廠爆炸 高市議會國民黨團批高雄已成爆炸之都

高雄興達電廠新２號燃氣複循環機組昨在測試過程爆炸起火，引發社會恐慌與能源疑慮。高雄市議會國民黨團今天痛批，中央能源政策倉促，高市府怠惰監督，才是釀成意外的雙重禍因，籲全面徹查事故，立即檢討能源政策。

高市議會國民黨團總召黃香菽表示，據審計報告，新２號機組原訂2026年3月底商轉，但台電卻自行提前到今年底，是否為了「非核家園」硬趕工，導致測試不穩定釀成爆炸？必須徹查。

她更批市府「毫無作為」，包括默許3、4號燃煤機組操作許可過期仍開機。且停機仍買煤，3年內煤倉自燃255次，市府不知情？另居民反映，這次爆炸前，氣體即可能外洩，里長要求疏散，市府卻無反應？一次又一次的工安與環保意外，顯示市府對興達電廠完全狀況外，陳其邁市長至少該對台電震怒，而不是消極以對。

議員白喬茵說，能源是國家的命脈，電廠爆炸等同國安漏洞。這次雖沒有人傷亡，但大火與濃煙不只增加空汙，更讓人民對政府完全失去信任。她更表示，興達電廠這座新燃氣2號機組，原本就為直接供應南科而建置，結果爆炸後台南市長黃偉哲毫無關心，令人心寒。「高雄人承擔電力風險，卻換不來最基本的尊重與支持。」

議員邱于軒說，高雄現在有11組燃氣、6組燃煤機組，另外還有3組新燃氣機組在建置與測試，而審計報告指出，興達電廠燃氣機組更新進度落後，等於南台灣用電缺口全靠高雄扛。更離譜的是，興達燃煤3、4號機沒有操作許可，甚至除役也不拆，還在電力吃緊時重啟「救援」。這些中央錯誤的能源政策，卻要高雄人付出代價。

議員許采蓁表示，這次爆炸是測試就出包，下次還會有什麼？陳其邁市長應展現魄力，代表高雄人向中央抗議，要求落實區域用電均衡，不能再讓高雄獨自承擔風險。「高雄不是能源政策的提款機，更不是實驗場，」市府若再消極縱容，就是對市民安全的背叛。

議員陳麗娜說，興達電廠爆炸、南區焚化爐火災，短時間內接連發生，已是中央、地方管理全面失控的警訊。這樣的失能，直接衝擊市民最基本的生活，從過去的氣爆慘痛，到今天的電廠爆炸，高雄早已被貼上『爆炸之都』的標籤。