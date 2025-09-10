興達電廠爆炸！羅廷瑋：安全不到位 能源願景都無法獲信任
昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。未來台中天然氣發電比例也將提高，國民黨立委羅廷瑋今日表示，安全監管必須和發電能力同步強化，從設備檢測、操作流程，到社區通報和緊急應變，都需要更嚴謹的制度。
高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，也炸出我國能源安全無慮。
羅廷瑋表示，興達電廠的爆炸事件，再次凸顯能源設施本身就帶有高風險，安全問題絕不能被忽視。這次雖然幸好沒有造成人員傷亡，但現場的爆炸聲與火光，已經讓周邊居民陷入驚恐，甚至有人反映下午就聞到異味卻毫無通知，顯示通報和應變機制還不到位。
羅廷瑋指出，未來像台中、基隆等電廠都要提高發電比例，政府更應該正視安全這一環。安全監管必須和發電能力同步強化，從設備檢測、操作流程，到社區通報和緊急應變，都需要更嚴謹的制度。否則只談能源比例的漂亮數字，而忽略了最基層的安全保障，民眾只會更加不安。
羅廷瑋強調，政府如果做不到安全到位，任何能源願景都無法獲得民眾的信任。能源政策可以有很多不同的方向，但安全沒有模糊空間，這是絕對的底線。
