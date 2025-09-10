快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報資料照片
昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。未來台中天然氣發電比例也將提高，國民黨立委羅廷瑋今日表示，安全監管必須和發電能力同步強化，從設備檢測、操作流程，到社區通報和緊急應變，都需要更嚴謹的制度。

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，也炸出我國能源安全無慮。

羅廷瑋表示，興達電廠的爆炸事件，再次凸顯能源設施本身就帶有高風險，安全問題絕不能被忽視。這次雖然幸好沒有造成人員傷亡，但現場的爆炸聲與火光，已經讓周邊居民陷入驚恐，甚至有人反映下午就聞到異味卻毫無通知，顯示通報和應變機制還不到位。

羅廷瑋指出，未來像台中、基隆等電廠都要提高發電比例，政府更應該正視安全這一環。安全監管必須和發電能力同步強化，從設備檢測、操作流程，到社區通報和緊急應變，都需要更嚴謹的制度。否則只談能源比例的漂亮數字，而忽略了最基層的安全保障，民眾只會更加不安。

羅廷瑋強調，政府如果做不到安全到位，任何能源願景都無法獲得民眾的信任。能源政策可以有很多不同的方向，但安全沒有模糊空間，這是絕對的底線。

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。爆炸當時火光直竄天際。記者張議晨／翻攝
高雄市 羅廷瑋 興達電廠 火力發電廠

相關新聞

興達爆炸未馬上通知民眾撤離 環團：台電末梢神經無感

高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢...

興達電廠爆炸！羅廷瑋：安全不到位 能源願景都無法獲信任

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。未來台中天然氣發電比例也將提高，國民黨立委羅廷瑋今日表示，安全監管必須和發電能...

興達電廠爆炸…承包商和台中電廠相同？黃健豪：吹哨者指問題在焊接

對於高雄興達電廠昨晚因燃氣機組施工時天然氣外洩發生爆炸，立法委員黃健豪上午聲稱他有接獲吹哨人反映，指爆炸可能是焊接出問題...

高雄興達電廠爆炸 廠長、施工處長鞠躬道歉

•高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。台電興達發電廠長洪貴忠和台電南部施工處長黃啟祥今日召開說明會，一同鞠躬道歉，表示台電新機組測試過程因天然氣洩漏，造成類似氣爆狀況，造成當地驚恐深感抱歉。

影／興達電廠爆炸 經濟部長致歉：對供電影響小

高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外引發民眾擔憂，經濟部長龔明鑫上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」時代表政府表達歉意，並...

興達電廠爆炸 林沛祥：別因錯誤能源政策 讓民眾生命、財產受損

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。國民黨立委林沛祥今日強調，安全絕對需要顧慮，在台灣經營電業雖成本高，但也利潤大...

