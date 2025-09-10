快訊

興達爆炸未馬上通知民眾撤離 環團：台電末梢神經無感

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天上午台電興達電廠廠長洪貴忠與南部施工處長黃啟祥向永安居民說明事故原因，並對爆炸聲響與災損向民眾致歉。記者劉學聖／攝影
今天上午台電興達電廠廠長洪貴忠與南部施工處長黃啟祥向永安居民說明事故原因，並對爆炸聲響與災損向民眾致歉。記者劉學聖／攝影

高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。環團表示，興達天然氣洩漏爆炸事件，是台灣大燃氣時代的一大公安警訊，應馬上停工總檢討。

針對本次意外，台電說，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火均已熄滅，電廠人員均安全。該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況，

台灣健康空氣行動聯盟表示，本次事件是台灣燃氣電力大規模擴張、我國進入大燃氣時代發生的第一起燃氣電廠爆炸公安事件，不能因為現場無人傷亡就息事寧人。天然氣設施從洩漏到爆炸，首要是附近居民的身家安全，從發現天然氣洩漏的第一時間，就必須緊急疏散民眾，這是應變SOP的第一準則，顯見昨興達天然氣管線洩漏事件暴露出來台電末梢神經無感，應變遲鈍，並未優先體恤關注附近居民的健康風險。

台健空盟表示，根據英國國民健保署（NHS）的健康指引指出，天然氣洩漏會造成的身體不適症候包括嚴重頭痛、頭暈感覺噁心、感覺虛弱、意識模糊、胸部和肌肉疼痛及呼吸急促等，遑論燃氣電廠爆炸火災可能帶來吸入性損傷及心理創傷、焦慮憂鬱等危害。高雄市長陳其邁是醫師出身，高雄市府後續應該徹查事件前因後果並要求台電檢討。

台健空盟指出，我國去年以來北中南燃氣設施大擴張，基隆外木山行動小組反對第四天然氣接收站興建理由之一，就是其鄰近軍防要塞，一旦發生戰爭，可能成為攻擊目標的國防安全疑慮。去年光速通過環評的中火燃氣開發案，居民不滿中油已在當地蓋了6座儲氣槽，另有2座興建中，未來還將有新的擴張規畫；中火二期燃氣開發又將增設4座天然氣儲槽，卻無力抵擋大燃氣擴張的官方意志。

台電 環團 高雄市 興達電廠 火力發電廠

