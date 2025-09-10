興達爆炸未馬上通知民眾撤離 環團：台電末梢神經無感

高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。環團表示，興達天然氣洩漏爆炸事件，是台灣大燃氣時代的一大公安警訊，應馬上停工總檢討。

針對本次意外，台電說，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火均已熄滅，電廠人員均安全。該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況，

台灣健康空氣行動聯盟表示，本次事件是台灣燃氣電力大規模擴張、我國進入大燃氣時代發生的第一起燃氣電廠爆炸公安事件，不能因為現場無人傷亡就息事寧人。天然氣設施從洩漏到爆炸，首要是附近居民的身家安全，從發現天然氣洩漏的第一時間，就必須緊急疏散民眾，這是應變SOP的第一準則，顯見昨興達天然氣管線洩漏事件暴露出來台電末梢神經無感，應變遲鈍，並未優先體恤關注附近居民的健康風險。

台健空盟表示，根據英國國民健保署（NHS）的健康指引指出，天然氣洩漏會造成的身體不適症候包括嚴重頭痛、頭暈感覺噁心、感覺虛弱、意識模糊、胸部和肌肉疼痛及呼吸急促等，遑論燃氣電廠爆炸火災可能帶來吸入性損傷及心理創傷、焦慮憂鬱等危害。高雄市長陳其邁是醫師出身，高雄市府後續應該徹查事件前因後果並要求台電檢討。

台健空盟指出，我國去年以來北中南燃氣設施大擴張，基隆外木山行動小組反對第四天然氣接收站興建理由之一，就是其鄰近軍防要塞，一旦發生戰爭，可能成為攻擊目標的國防安全疑慮。去年光速通過環評的中火燃氣開發案，居民不滿中油已在當地蓋了6座儲氣槽，另有2座興建中，未來還將有新的擴張規畫；中火二期燃氣開發又將增設4座天然氣儲槽，卻無力抵擋大燃氣擴張的官方意志。