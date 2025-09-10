影／興達電廠爆炸 經濟部長致歉：對供電影響小
高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外引發民眾擔憂，經濟部長龔明鑫上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」時代表政府表達歉意，並強調對供電影響小，會盡快釐清事故原因。
龔明鑫表示，根據台電公司回報，這一次的影響是新二號機組，一號機組初步大概是沒有問題，而二號機組是複循環的機組，二之一看起來本體也沒有受到傷害，二之二就還要跟設備商仔細的檢視。
對於供電是否受影響，龔明鑫表示目前新一號機組暫停，新二號機組本來就在試運轉當中，所以對供電影響很小。不過因為一號機已經接受調度，所以台電公司為了確保供電有更多餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉的容量率可以維持比較高的水準。
