興達電廠爆炸 林沛祥：別因錯誤能源政策 讓民眾生命、財產受損

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。國民黨立委林沛祥今日強調，安全絕對需要顧慮，在台灣經營電業雖成本高，但也利潤大，必須保證絕對的公共安全，本周五他會與台電副總聊聊如何保障安全。

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，火光沖天的瞬間怵目驚心，所幸無人傷亡。

林沛祥說，他本周五要與台電副總聊聊，剛好發生興達電廠爆炸事件。安全絕對需要顧慮，桃園、基隆等天然氣發電要如何保證安全，這是所有電業者都應該戒慎恐懼的，在台灣經營電業雖成本高，但也利潤大，必須保證絕對的公共安全。不能因為錯誤能源政策，因急就章、急用電，讓民眾的生命、財產受到損失的事情發生。

林沛祥指出，「非核家園」是錯誤的能源政策，若非拘泥意識形態，這是全國國民都會認為不去擁抱安全的核電，而去做「非核家園」，「用肺發電」，網友諷刺「非核家園」變「肺咳家園」，這是黑色幽默。