快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠爆炸 廠長、施工處長鞠躬道歉：造成當地驚恐

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導
台電興達發電廠長洪貴忠（右，持麥克風者）、台電南部施工處長黃啟祥（左）在說明會現場鞠躬道歉，向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠（右，持麥克風者）、台電南部施工處長黃啟祥（左）在說明會現場鞠躬道歉，向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影

高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。台電興達發電廠長洪貴忠和台電南部施工處長黃啟祥今日召開說明會，一同鞠躬道歉，表示台電新機組測試過程因天然氣洩漏，造成類似氣爆狀況，造成當地驚恐深感抱歉。

台電興達發電廠長洪貴忠表示，台電公司對於興達電廠燃氣新2號機所發生的意外，深感抱歉，試運轉過程中設備發生異常，造成天然氣洩露，而洩露到一定量就會造成類似氣爆狀況，當下的聲響和火勢也對當地造成不小恐慌；他和黃處長第一時間趕到現場，董事長也在晚上12點趕至機組現場，機組施工團隊目前也仍在現場勘查。

洪貴忠表示，昨晚發生火災當下，感謝市府團隊、立委邱議瑩團隊進場協助關心，周邊里長也到現場了解狀況，比較抱歉的是，當下他與黃處長都在現場處理狀況，機組內部也全面封鎖，他們稍晚才能出來向大眾解釋說明，希望里長代為向里民說明、表達台電的歉意，「當下必須先確保現場安全，確保機組安全，就是確保在地民眾的安全」。

洪貴忠表示，火災當下是全面封鎖機組內部，他與黃處長是在外圍廠方，和消防隊討論救災狀況，直到火勢撲滅、現場安全無虞後，台電才派授權人員進入機組內部。

台電昨晚說明，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火均已熄滅，電廠人員均安全。該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況，台電堆於此次火警深表歉意，將詳細調查事故原因，深切檢討、杜絕意外事故。

台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥在說明會向大眾解釋此次火災事件。記者劉學聖／攝影

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

影／興達天然氣電廠爆炸 台電高層向民眾致歉

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

空拍畫面曝光／興達電廠爆炸 天然氣廠二號機廠房鐵皮外掀

影／10分鐘之內就爆炸 台電董座坦言廠區內火場「全黑」

相關新聞

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，台電今天上午9時在永安區公所召開說明，但說明會才剛開始不久，地方多位...

興達電廠爆炸…承包商和台中電廠相同？黃健豪：吹哨者指問題在焊接

對於高雄興達電廠昨晚因燃氣機組施工時天然氣外洩發生爆炸，立法委員黃健豪上午聲稱他有接獲吹哨人反映，指爆炸可能是焊接出問題...

高雄興達電廠爆炸 廠長、施工處長鞠躬道歉

•高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。台電興達發電廠長洪貴忠和台電南部施工處長黃啟祥今日召開說明會，一同鞠躬道歉，表示台電新機組測試過程因天然氣洩漏，造成類似氣爆狀況，造成當地驚恐深感抱歉。

興達爆炸未馬上通知民眾撤離 環團：台電末梢神經無感

高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢...

影／興達電廠爆炸 經濟部長致歉：對供電影響小

高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外引發民眾擔憂，經濟部長龔明鑫上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」時代表政府表達歉意，並...

興達電廠爆炸 林沛祥：別因錯誤能源政策 讓民眾生命、財產受損

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。國民黨立委林沛祥今日強調，安全絕對需要顧慮，在台灣經營電業雖成本高，但也利潤大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。