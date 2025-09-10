快訊

興達電廠爆炸 經長龔明鑫：對供電影響小

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
興達火力發電廠9日晚間爆炸後，高雄市消防局出動多輛救災車趕抵現場滅火。記者巫鴻瑋／攝影
興達火力發電廠9日晚間爆炸後，高雄市消防局出動多輛救災車趕抵現場滅火。記者巫鴻瑋／攝影

台電興達電廠昨晚出現爆炸意外，經濟部長龔明鑫今日對於在地的附近的居民所產生的不安表達歉意，但強調對供電影響小，也會儘快釐清事故原因。

龔明鑫今日上午參加「2025國家安全與經濟韌性論壇｣，會前受訪時表示，這一次的影響是新二號機組，新一號機組初步大概是沒有問題，而二號機組是複循環的機組，二之一看起來本體也沒有受到傷害，二之二就還要跟設備商仔細的檢視。

至於此次意外對於供電是否會有影響，龔明鑫則表示，目前新一號機組暫停，新二號機組本來就在試運轉當中，所以對供電影響很小。

龔明鑫也說，因為一號機已經接受調度，所以台電為了確保供電有更多的餘裕，不排除今天會去調度一些緊急備用的機組，讓備轉容量率可以維持比較高的水準。

高雄市 龔明鑫 興達電廠 火力發電廠

相關新聞

影／10分鐘之內就爆炸 台電董座坦言廠區內火場「全黑」

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩造成廠區爆炸，引發居民恐慌，台電董事長曾文生今晨0時許抵達電廠了解情況，隨後對...

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支...

興達電廠火警 燃氣新二號機暫停試車

高雄興達火力發電廠昨晚八時五分左右突然爆炸，大量火光衝出，突如其來的爆炸聲嚇壞住戶紛紛騎車外逃，連住家玻璃都感受到強烈衝...

高雄興達火力發電廠爆炸 當地里長曝：下午就傳氣體外洩、人員疏散

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時6分發生爆炸，衝擊波威力甚至傳遍方圓10公里門窗都如地震般響動，當地里長指出，下午...

火球炸出來！興達火力發電廠爆炸 小朋友嚇到哭喊：我不要住這邊

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右傳出大爆炸，附近居民驚恐見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，居民在封鎖線外飆罵，...

廣角鏡／興達電廠爆炸起火 巨響嚇壞居民

高雄永安區興達電廠昨晚八時驚傳爆炸，起火點為施工中的燃氣新二號機組，疑因天然氣洩漏引起。爆炸火光伴隨巨響，嚇壞居民，所幸...

