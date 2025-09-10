快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠爆炸 陳菁徽：仰賴火力發電 能源政策亮紅燈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。國民黨立委陳菁徽今日表示，興達電廠大爆炸，能源政策再度亮起紅燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設以及合理正常的能源配比，再次呼籲執政黨將安全、韌性與誠信重新放回能源政策的核心。

陳菁徽表示，昨日晚間高雄興達火力發電廠大爆炸，所幸無人傷亡，但這場爆炸再次證明台灣能源政策的脆弱不堪。興達電廠發生爆炸的當下，她的團隊也在第一時間到場關心救災同仁，也逐一傾聽周邊里民的想法與不安。對於居民最直接的訴求，高雄服務團隊也會清清楚楚傳達給行政院的高官們，呼籲先停、先查、先道歉，再談復工。

陳菁徽指出，首先興達新2號機必須立即停工調查，並由外部第三方進行事故分析，再來，對於欠缺預警導致周遭居民恐慌，經濟部、台電以及市府等相關單位應向里民正式道歉，並負起相關政治責任。

陳菁徽指出，這起工安事件絕非單一事件，近期興達電廠的爭議不斷，根據審計部報告指出，興達燃煤機組在停機期間購入大量煤炭，並且煤倉在過去三年出現255次自燃紀錄，甚至在近期偷開燃煤機3、4號機組，結果在昨日又再添一筆，燃氣新2號機又傳出爆炸的工安意外，無怪高雄市民對興達電廠的管理以及台灣能源政策的安全性失去信心。

陳菁徽質疑，任何人都知道「雞蛋不要放在一個籃子裡」這道理，但民進黨的能源路線卻把風險愈綁愈緊，昨晚興達電廠爆炸，把大家最擔心的事攤在陽光之下，台灣的供電結構過度單一，有近8成的發電仰賴火力發電（5成燃氣、3成燃煤）。

陳菁徽也表示，對於能源配比問題所產生的不安全性，她也曾向行政院長警示，台灣天然氣儲存量連年滿載，但是LNG船卻不斷駛入台灣的港口，勢必有安全問題。更別說台灣的綠電發展，不只不穩定還弊案重重，不是山坡地被太陽能板綁架，就是漁電共生裡都沒有魚，試問誰還相信執政黨「能源無虞」這樣的鬼話？

陳菁徽指出，這次興達電廠爆炸絕非偶發，而是系統壓力的預警燈，國人需要的不是粉飾過後的成績單，而是安全穩定的基礎建設以及合理正常的能源配比，再次呼籲執政黨將安全、韌性與誠信重新放回能源政策的核心，分散風險、改善綠電治理與透明度，讓居民不再承受驚慌與不安，更不必讓孩子再次喊出「不要住在這裡了」這樣令人心碎的話。

興達電廠昨晚間發生大爆炸，居民目睹巨大火球竄出。圖／民眾提供
興達電廠昨晚間發生大爆炸，居民目睹巨大火球竄出。圖／民眾提供

高雄市 陳菁徽 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

審計部指漁電共生7成「有電無魚」 陳菁徽：挑戰人民智商

衛福部「公審說」惹議 陳菁徽籲全面介入協助江祖平案

石崇良接任衛福部長 陳菁徽：別辜負還願意奮鬥的醫師們

罰了900萬…光電板清不完由環境部出手？陳菁徽轟：超思案翻版

相關新聞

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，台電今天上午9時在永安區公所召開說明，但說明會才剛開始不久，地方多位...

興達電廠爆炸…承包商和台中電廠相同？黃健豪：吹哨者指問題在焊接

對於高雄興達電廠昨晚因燃氣機組施工時天然氣外洩發生爆炸，立法委員黃健豪上午聲稱他有接獲吹哨人反映，指爆炸可能是焊接出問題...

高雄興達電廠爆炸 廠長、施工處長鞠躬道歉

•高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。台電興達發電廠長洪貴忠和台電南部施工處長黃啟祥今日召開說明會，一同鞠躬道歉，表示台電新機組測試過程因天然氣洩漏，造成類似氣爆狀況，造成當地驚恐深感抱歉。

興達爆炸未馬上通知民眾撤離 環團：台電末梢神經無感

高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢...

影／興達電廠爆炸 經濟部長致歉：對供電影響小

高雄興達電廠昨晚發生爆炸意外引發民眾擔憂，經濟部長龔明鑫上午出席「2025國家安全與經濟韌性論壇」時代表政府表達歉意，並...

興達電廠爆炸 林沛祥：別因錯誤能源政策 讓民眾生命、財產受損

昨晚高雄興達發電廠發生爆炸事件，無人傷亡。國民黨立委林沛祥今日強調，安全絕對需要顧慮，在台灣經營電業雖成本高，但也利潤大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。