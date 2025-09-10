影／興達天然氣電廠爆炸 台電高層向民眾致歉

興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，行政院長卓榮泰已指示消防署與台電立即採取各項防護措施，防止災情擴大，台電董事長曾文生與相關團隊今天清晨也前往現場了解情況，經濟部也配合釐清事故原因，確保電廠運作安全。

今天上午台電興達電廠廠長洪貴忠與南部施工處長黃啟祥向永安居民說明事故原因，並對爆炸聲響與災損向民眾致歉，當地里長砲轟台電沒有第一時間通知民眾撤離，希望台電能去現場慰問受災民眾，台電也保證將來機組修復後會向民眾說明，不會讓災害再度發生。