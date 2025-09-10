影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，台電今天上午9時在永安區公所召開說明，但說明會才剛開始不久，地方多位里長便代表居民向台電提出嚴正抗議，要求安全才是重點，更有里長十分不滿高雄市副市長林欽榮昨晚在現場「甩頭就走」的態度，怒斥「足囂俳（台語，太囂張）」。

鹽田里長柯男烈發言質疑，為何台電天然氣外洩第一時間並未通知地方居民，爆炸後引發居民人心惶惶「以為是飛彈打過來」，台電從設廠至今卻從未關心在地的鹽田里，昨晚事發後還讓前往關心的里長們空等5個多小時，沒有台電人員出來說明。

柯男烈不滿台電將代表居民前往關心情況的里長們「當成空氣」，尤其不滿林欽榮昨晚在現場時，當里長們要上前向林欽榮發言提出意見時，林欽榮竟不理里長提問，讓里長痛罵「尤其那個林欽榮，足囂俳（太囂張）！甩頭就走，市政府到底現在是站在電廠的立場還是里民的角度」，環保局等局處長也沒有出面說明。

新港里長何應成提問，台電到底有無掌握氣體外洩，若有掌握氣體外洩，為何沒有通知居民？若是沒有掌握氣體外洩，還是說爆炸就爆炸？若真是說爆炸就爆炸，那更嚴重，電廠更該檢討，台電難道什麼都不知道？爆炸才知道？是要讓居民整天等爆炸？

何應成要求台電，今天立刻派員清查周邊居民災損，因電廠周邊有多戶民宅門窗玻璃被震破，還有家中物品掉落損毀，同時要求台電徹底檢討並向地方提出災害防範SOP，若下次再發生事故才能依循，他怒斥台電代表「里民沒有SOP來不及跑，下次要再爆炸，是要BBQ膩？」

居住在電廠旁的邱姓居民質疑，昨晚7時周邊民宅就已經聞到異味，當時還在想這與平時的味道不同，沒想到8點就發生爆炸。不過對此台電人員表示，昨晚外洩的天然氣是無色無味的氣體，照理來說不會聞得到。