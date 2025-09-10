快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

iPhone 17系列9月12日預購買哪款？iPhone Air只有eSIM 圖表看懂4支手機差異

聽新聞
0:00 / 0:00

空拍畫面曝光／興達電廠爆炸 天然氣廠二號機廠房鐵皮外掀

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影

興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。

行政院長卓榮泰已指示消防署與台電立即採取各項防護措施，防止災情擴大，台電董事長曾文生與相關團隊今天清晨也前往現場了解情況，經濟部也配合釐清事故原因，確保電廠運作安全，由於興達天然氣發電廠一號機與二號機都停止供電，台電今天上午也緊急啟動興達火力電廠二號機，上午可見火力電廠煙囪冒出濃煙。

台電指出，起火的為新建機組，目前正處於試運轉測試階段，火災並未影響興達電廠既有機組的運轉，也不會影響今年的整體供電狀況。

興達電廠火力電廠二號機上午緊急啟動，維持供電穩定。記者劉學聖／攝影
興達電廠火力電廠二號機上午緊急啟動，維持供電穩定。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波。記者劉學聖／攝影
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波。記者劉學聖／攝影

空拍 高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

軍事機密曝光！桃園龍潭核研所曾引發多次氫爆　遭質疑長期污染環境

全球最大26兆瓦級海上風電機組 成功吊裝

興達電廠火警 永安6里長要求停機徹查、不排除圍廠

興達電廠驚傳爆炸 事故原因調查中 視復原情況恐牽動明年供電

相關新聞

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩發生爆炸，台電今天上午9時在永安區公所召開說明，但說明會才剛開始不久，地方多位...

影／興達天然氣電廠爆炸 台電高層向民眾致歉

興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，行政院長卓榮泰已指示消防署與台電立即採取...

空拍畫面曝光／興達電廠爆炸 天然氣廠二號機廠房鐵皮外掀

興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房...

影／10分鐘之內就爆炸 台電董座坦言廠區內火場「全黑」

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩造成廠區爆炸，引發居民恐慌，台電董事長曾文生今晨0時許抵達電廠了解情況，隨後對...

廣角鏡／興達電廠爆炸起火 巨響嚇壞居民

高雄永安區興達電廠昨晚八時驚傳爆炸，起火點為施工中的燃氣新二號機組，疑因天然氣洩漏引起。爆炸火光伴隨巨響，嚇壞居民，所幸...

興達電廠火警 燃氣新二號機暫停試車

高雄興達火力發電廠昨晚八時五分左右突然爆炸，大量火光衝出，突如其來的爆炸聲嚇壞住戶紛紛騎車外逃，連住家玻璃都感受到強烈衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。