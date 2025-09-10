聽新聞
空拍畫面曝光／興達電廠爆炸 天然氣廠二號機廠房鐵皮外掀
興達電廠天然氣廠二號機新建機組昨天晚間發生火災爆炸，火光一度衝天還有爆炸衝擊波，今天一早現場空拍畫面曝光，可見二號機廠房外鐵皮因為強大衝擊波已經外掀，現場滿目瘡痍，工程人員還在現場持續搶修中。
行政院長卓榮泰已指示消防署與台電立即採取各項防護措施，防止災情擴大，台電董事長曾文生與相關團隊今天清晨也前往現場了解情況，經濟部也配合釐清事故原因，確保電廠運作安全，由於興達天然氣發電廠一號機與二號機都停止供電，台電今天上午也緊急啟動興達火力電廠二號機，上午可見火力電廠煙囪冒出濃煙。
台電指出，起火的為新建機組，目前正處於試運轉測試階段，火災並未影響興達電廠既有機組的運轉，也不會影響今年的整體供電狀況。
