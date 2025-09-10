10分鐘之內就爆炸 台電董座坦言廠區內火場「全黑」

高雄興達火力發電廠昨晚8時5分因天然氣外洩造成廠區爆炸，引發居民恐慌，台電董事長曾文生今晨0時許抵達電廠了解情況，隨後對外說明指出廠區偵測器是在晚間7時57分偵測到天然氣外洩，隨後啟動緊急程序，但因目前火場內部全黑，無法進入，台電一早將展開清理、調查釐清事故原因。

曾文生表示，目前確定是因天然氣外洩導致機組起火，廠區在晚間7時57分偵測到天然氣外洩的情況，隨後啟動緊急程序，展開人員疏散及管線關斷，隨後大約8時5分發生起火，8時6分消防局就接獲火警通報，並在8時24分進廠滅火，火勢在約半小時內撲滅。

曾文生指出，因目前火場還是全黑狀態，將等上午天亮後展開清除火場，不幸中的大幸是警報響起後就啟動緊急程序，並展開人員撤離程序，因此無人傷亡。電廠爆炸損失情況如何，曾文生則表示還需要後續盤點才能釐清。

不過面對周邊居民質疑聲不斷，甚至不排除圍廠抗議，認為台電第一時間沒有明確告知地方居民，曾文生回應是因事發後若貿然說明，反而會造成其他誤會，因此他希望居民能體諒，讓台電能掌握情況後，會盡快向民眾說明清楚。

曾文生承諾，10日上午9時台電將派廠長洪貴忠及南區施工處長黃啟祥在永安區公所召開說明會向民眾說明，不過他因上午還要在廠區召集所有施工廠商釐清事發原因，因此他不會到場，但若地方有要求，他也願意在下午親自向周邊里長報告。