興達電廠火警 燃氣新二號機暫停試車

高雄興達火力發電廠昨晚八時五分左右突然爆炸，大量火光衝出，突如其來的爆炸聲嚇壞住戶紛紛騎車外逃，連住家玻璃都感受到強烈衝擊波。台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷，市長陳其邁要求台電全面檢視，新二號機暫停試車，安全無虞才准啟動。

昨晚電廠爆炸，陳其邁偕有關局處首長趕赴現場，經濟部則說，台電董事長曾文生向部長龔明鑫報告後，晚間十二點抵達現場，行政院長卓榮泰也請經濟部及台電釐清事故原因、確保電廠安全。

台電表示，該機組為新建機組，正值試運轉測試階段，此事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況。台電對此次火警深表歉意，將詳細調查事故原因，深切檢討以杜絕意外事故。

興達電廠原為燃煤電廠，一九九八年增設五部燃氣渦輪發電機組，目前燃煤一、二號機已經除役，轉為緊急備用電力設施，為強化供電韌性，台電啟動燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，昨晚起火的位置即為正施工中的新二號燃氣機組。

昨天台電進行燃氣新二號機運轉測試，廠內一條天然氣管線疑似發生洩漏引起爆炸，劇烈聲響連一公里外社區都能聽得到，隨後伴隨火光竄出，周邊里民見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，還有小朋友當場被嚇哭，抱著家長往外圍逃，口中不斷呼喊「我不要住這邊了！」

永安區鹽田里長柯男烈說，昨天下午四時許就看到廠區人員撤離，居民上前詢問才知廠內有「阿摩尼亞」外洩，經疏散後，晚間爆炸時才會無人傷亡，爆炸後約五分鐘火光逐漸消失，只剩現場瀰漫水蒸氣。

昨爆炸後高雄市副市長林欽榮先抵達現場，現場里民、里長圍住林欽榮，痛批台電明知四點多有外洩，卻沒告知居民，喊話市府一定要給交代，一度爆發推擠。

台電南部施工處長黃啟祥回應，稱並無外洩，里長看到的是下班人員，至於今天供電，備轉容量充足，不受影響。