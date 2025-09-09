興達發電廠爆炸 高雄市副市長林欽榮出面說明

高雄市長陳其邁及副市長林欽榮在今晚興達火力發電廠爆炸後1個多小時，已趕抵現場了解情況，林欽榮進廠區了解情況後，在晚間10時出面受訪，強調「沒有空汙、無人傷亡、供電正常」。不過地方居民不買帳，上前要求林欽榮說清楚講明白，卻被市府人員阻擋，一度爆發衝突。

林欽榮晚間10時3分出面表示，高雄市消防局在晚間8時6分獲報興達發電廠新機組在試運轉發生火警，獲報後就立即派出所有消防人員立刻趕抵現場，在8時44分火勢就完全撲滅，同時市府也動員環保局空汙小組，全面調查，沒有空汙情形，空氣都正常。

林欽榮現場特別強調，台電已全面完成人員點名，沒有人員傷亡，所幸都是正常，詳細火災發生原因，火調會進行調查。

不過現場有周邊里長出面質疑，今天下午3時許廠區就傳出氣體外洩人員撤離，周邊居民卻都被蒙在鼓裡，完全不知情，是詢問從廠區離開的人員才得知。對此林欽榮回應「下午有氣體外洩？這個倒是沒有聽說」僅回應是在晚間8時6分獲報。

高雄市消防局長王志平表示，民眾通報興達電廠意外事件後，消防局立即出動25輛救災車及63名消防人員趕抵現場，同時工地天然氣管線、氫氣管線都已遮斷，晚間8時40分左右火勢就已熄滅。