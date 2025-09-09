快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

興達電廠火警 高市要求兩座燃氣新機組暫停測試

中央社／ 高雄9日電

高雄興達發電廠今天晚上8時許發生火警，爆炸聲響嚇壞不少在地居民，目前明火已熄滅；高市環保局要求興達電廠暫停兩座燃氣新機組試車，待檢視完成才准予啟動。

環保局表示，已要求興達電廠燃氣新1號機、新2號機均暫停試車，調查檢視改善完成才准予試運轉，若未完成改善，市府不會同意運轉；環保局將持續關注空品現況，視消防局火調報告結果，依空污法規定辦理。

興達電廠晚間火警發生爆炸聲響，不少在地里長都趕赴現場關心狀況，鹽田里長柯男烈表示，稍早聽施工人員說2號機今天下午3時許在裝填阿摩尼亞時發生外洩，電廠緊急疏散工人；而晚間8時許爆炸聲傳出，里民都以為是地震。

新港里長何應成接受媒體聯訪時表示，「天然氣電廠這樣要再考慮考慮」，這種意外對當地人有相當的威脅，有小朋友嚇到說「不敢住在這裡了」，這一定要停工徹底調查才能保障地方居民的權益。

針對下午先發生外洩事件，台電南部施工處長黃啟祥接受媒體聯訪表示，下午未發生外洩，機組是在晚間6時許啟動測試，此說法應是里長誤會。

高雄市副市長林欽榮在現場接受媒體聯訪時說，高市消防局今晚8時6分接獲通報，立即出動大批警力、消防隊員，在8時44分就撲滅明火；環保局空污小組也全面調查空品，目前狀況已經解除，沒有任何人員傷亡。

針對在地里長要求停工調查，林欽榮表示，相關狀況都會依照勞檢規定執行，奉市長陳其邁命令，消防局無人機配合台電施工小組巡檢中，將詳細調查，目前對供電不會有影響。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

國道七號都計變更過關總經費1357億元 預計2030年底通車

高雄美濃農地遭盜採砂石成大峽谷 陳其邁怒：嚴查嚴辦

水底有冰山！柯文哲憤親友遭抄家 批民進黨想太多「到底查到什麼」

「4認罪被告、1證人入我於罪」 柯文哲再嗆週刊：收押裴偉才知在搞什麼

相關新聞

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出，起火位置為新設的燃氣機組，高雄市消防局已派逾12支...

高雄興達火力發電廠爆炸 當地里長曝：下午就傳氣體外洩、人員疏散

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時6分發生爆炸，衝擊波威力甚至傳遍方圓10公里門窗都如地震般響動，當地里長指出，下午...

火球炸出來！興達火力發電廠爆炸 小朋友嚇到哭喊：我不要住這邊

高雄市永安區興達火力發電廠今天晚間8時5分左右傳出大爆炸，附近居民驚恐見大火球炸出，紛紛騎機車逃難，居民在封鎖線外飆罵，...

高雄興達電廠新2號機起火 影響年底商轉？南科直供恐再等等

高雄市永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳爆炸，大量火光衝出。台電稍候說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行...

影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

高雄茄定區興達發電廠燃氣新2號機試運轉測試時，疑天然氣洩漏導致起火爆炸。環保局指出，測得風向為偏西北風，將導引汙染物往東...

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

永安區興達火力發電廠9日晚間8時5分左右驚傳驚爆，大量火光衝出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。