興達電廠火警 高市要求兩座燃氣新機組暫停測試

高雄興達發電廠今天晚上8時許發生火警，爆炸聲響嚇壞不少在地居民，目前明火已熄滅；高市環保局要求興達電廠暫停兩座燃氣新機組試車，待檢視完成才准予啟動。

環保局表示，已要求興達電廠燃氣新1號機、新2號機均暫停試車，調查檢視改善完成才准予試運轉，若未完成改善，市府不會同意運轉；環保局將持續關注空品現況，視消防局火調報告結果，依空污法規定辦理。

興達電廠晚間火警發生爆炸聲響，不少在地里長都趕赴現場關心狀況，鹽田里長柯男烈表示，稍早聽施工人員說2號機今天下午3時許在裝填阿摩尼亞時發生外洩，電廠緊急疏散工人；而晚間8時許爆炸聲傳出，里民都以為是地震。

新港里長何應成接受媒體聯訪時表示，「天然氣電廠這樣要再考慮考慮」，這種意外對當地人有相當的威脅，有小朋友嚇到說「不敢住在這裡了」，這一定要停工徹底調查才能保障地方居民的權益。

針對下午先發生外洩事件，台電南部施工處長黃啟祥接受媒體聯訪表示，下午未發生外洩，機組是在晚間6時許啟動測試，此說法應是里長誤會。

高雄市副市長林欽榮在現場接受媒體聯訪時說，高市消防局今晚8時6分接獲通報，立即出動大批警力、消防隊員，在8時44分就撲滅明火；環保局空污小組也全面調查空品，目前狀況已經解除，沒有任何人員傷亡。

針對在地里長要求停工調查，林欽榮表示，相關狀況都會依照勞檢規定執行，奉市長陳其邁命令，消防局無人機配合台電施工小組巡檢中，將詳細調查，目前對供電不會有影響。